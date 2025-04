Oryginalny top coat potrafi zrobić z każdego lakieru do paznokci kosmetyk niesamowity, a zwykły manicure zamienić w dzieło sztuki! W ofercie kosmetycznych marek udało nam się znaleźć 9 - każdy z nich nadaje inny efekt.

Najbardziej zaskakujący jest ten, który sprawia, że paznokcie zaczynają świecić w ciemności! Jeszcze do niedawna dostępne były takie lakiery, ale niestety w ofercie amerykańskiej marki, która nie wysyła kosmetyków do Polski. Ten znaleziony przez nas, to produkt polskiej marki! Na drugim miejscu stawiamy top coat, który nadaje paznokciom opalizujące wykończenie, a na trzecim ten, który "podbija" kolory lakierów. Zajrzyjcie do naszej galerii.

W naszej galerii znajdziecie przegląd top coat'ów: