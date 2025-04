Tym razem wzięłyśmy pod lupę jeden z najważniejszych trendów urodowych ostatnich miesięcy - holograficzny połysk. Na jego punkcie szalały dziewczyny na całym świecie! I nic dziwnego - daje niesamowicie spektakularny efekt i potrafi w kilka sekund odmienić nawet najprostszy look.

Reklama

Nowości kosmetyczne na grudzień 2017

Na rynku znajdziecie holograficzne cienie do powiek, błyszczki czy rozświetlacze. To jednak propozycje dla tych z was, które lubią eksperymentować z makijażem. A co z tymi, które hołdują klasyce, a do codziennej stylizacji też chcą przemycić trochę najnowszych trendów? Idealnym rozwiązaniem będą holograficzne paznokcie.

Do testów wybrałyśmy dwa lakiery - marki Essence i Golden Rose. Okazuje się, że każdy z nich ma swoje zalety i wady. Zresztą, zobaczcie same!

Reklama

Włosy, za którymi szalałyśmy w podstawówce, znowu modne!