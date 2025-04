Same jesteśmy zaskoczone, że ten trend pojawił się tak późno - przez większość jesiennych miesięcy modne były przecież głównie burgundowe i śliwkowe odcienie.

Żeby było jasne, nie mamy nic przeciwko klasycznym czerwieniom - też je lubimy. Ale każdy nadchodzący sezon napawa nas nadzieją, że w trendach pojawi się coś zupełnie nowego.

Jak wyglądają terakotowe paznokcie?

Terakota (z włoskiego „terra cotta") to nic innego jak wyroby (figurki, płytki, naczynia) wykonane z wypalanej gliny. W terakotowym manicure wszystko rozbija się o odcień. Może być tak pomarańczowy, jak letnie zachodzące słońce, tak czerwony jak jesienne liście klonu albo zgaszony, delikatnie brązowy jak nasza ulubiona latte.

Zachwycamy się tym trendem nie tylko z powodu szerokiej gamy kolorystycznej. Jego największą zaletą jest to, że pasuje do wszystkich karnacji. Mnogość odcieni pozwala dobrać ten idealny dla siebie. Jak to zrobić?

To proste i nie powiemy tu nic odkrywczego - ciepłe karnacje powinny sięgać po ciepłe odcienie, a zimne po wszystkie chłodne kolory. Barwa natomiast zależy tylko i wyłącznie od twojego gustu i stylizacji.

Terakotowe paznokcie - inspiracje

W tym trendzie podoba nam się to, że do terakotowych odcieni pasuje kilka innych trendów, które w połączeniu dają niezwykle ciekawą mieszankę. Możesz zestawić ze sobą dwa lub więcej odcieni, dodać modne, zwierzęce wzory albo urozmaicić jeden wybrany paznokieć brokatem albo wodnymi naklejkami.

Lakiery w ciepłych, terakotowych odcieniach są już dostępne w większości kolekcji. Wybrałyśmy najciekawsze odcienie:

On the bright cider, Essie,

Tan-acious, Sally Hansen,

83 orange is the new black, Catrice,

147 i 136, Golden Rose.

Zerknij na najmodniejsze inspiracje prosto z Instagrama. Który manicure podoba ci się najbardziej?

