Ten niewielki, silikonowy drobiazg sprawia, że malowanie paznokci jest znacznie przyjemniejsze. I nieważne czy jesteś fanką klasycznego manicure czy hybrydowego - silikonowy uchwyt na lakier do paznokci powinien znaleźć się w każdej kosmetyczce!

Silikonowy uchwyt na lakier do paznokci

Jak to działa? Bardzo prosto! Wystarczy założyć uchwyt na dwa palce i włożyć do niego wybrany lakier do paznokci. Silikon jest bardzo elastyczny - pasuje do każdej dłoni i dopasuje się do każdej buteleczki.

Zalety silikonowego uchwytu do lakieru:

zdecydowanie ułatwia malowanie paznokci,

pasuje do każdej dłoni,

pasuje do wszystkich wielkości i kształtów butelek lakieru,

może być używany w dowolnym miejscu,

jest łatwy w czyszczeniu.

Ten niewielki i lekki gadżet zmieści się w każdej kosmetyczce i torebce. Jest idealny dla kobiet, które nigdy nie mają czasu pomalować paznokci w domu - uchwyt pozwala na manicure nawet tam, gdzie nie ma stabilnego podłoża do postawienia butelki z lakierem.

To nie tylko przydatny gadżet, ale również uroczy dodatek. Dostępny jest w kilku kolorach - najczęściej różowym, niebieskim, zielonym i fioletowym. Kupisz go od 3 do 10 złotych na Aliexpress.

Jak używać uchwytu na lakier?

Delikatnie ściśnij wystające wypustki, aby rozszerzyć uchwyty. Załóż go na dwa sąsiednie (dowolne) palce. Umieść w środku butelkę z lakierem i odkręć ją. Pomaluj paznokcie jednej dłoni. Zakręć butelkę lakieru i zdejmij uchwyt z palców. Nałóż uchwyt na drugą dłoń i pomaluj paznokcie.

Gotowe! Prawda, że proste?

