Latem 2025 manicure będzie bardziej romantyczny niż kiedykolwiek wcześniej. Zamiast intensywnych kolorów i błyszczących zdobień stawiamy na naturę – dosłownie. Paznokcie z zatopionymi suszonymi kwiatami to trend, który wygląda jak drobna biżuteria.

Paznokcie z suszonymi kwiatami — najmodniejszy manicure na lato 2025

Manicure z suszonymi kwiatami to jeden z najmocniejszych trendów sezonu letniego 2025. Łączy w sobie kilka kluczowych elementów, które obecnie zyskują popularność: inspiracje naturą, prostą formę i delikatne detale. To subtelna alternatywa dla klasycznych zdobień i jednocześnie coś bardziej oryginalnego niż typowe pastele czy french.

Stylizacja z zatopionymi kwiatami przypomina drobne, ręcznie robione ozdoby. W zależności od doboru kolorów i tła może być bardziej romantyczna, nowoczesna albo neutralna – dzięki temu łatwo dopasować ją do różnych okazji i stylu ubierania.

Ten typ manicure dobrze sprawdza się nie tylko na większe wyjścia, takie jak śluby czy wakacyjne przyjęcia, ale też w codziennych stylizacjach. Jest estetyczny, ale nienachalny. Właśnie to sprawia, że paznokcie z suszonymi kwiatami stają się jednym z najczęściej wybieranych motywów na lato.

Jak zrobić manicure z suszonymi kwiatami w domu?

Choć może wyglądać na skomplikowany, manicure z suszonymi kwiatami wcale nie musi być trudny do zrobienia samodzielnie.

Krok po kroku:

Przygotuj płytkę — spiłuj paznokcie, zmatowiej powierzchnię, odsuń skórki. Nałóż bazę i utwardź. Nałóż kolor bazowy — najlepiej sprawdzają się mleczne, półtransparentne odcienie lub pastele. Wybierz coś, co podkreśli kwiatowy wzór i będzie pasowało do twojej estetyki. Rozmieść suszone kwiatki — użyj pęsety, by ułożyć je dokładnie tam, gdzie chcesz. Możesz delikatnie wcisnąć je w jeszcze nieutwardzoną warstwę lakieru lub żelu. Zabezpiecz top coatem — ważne, by był dość gruby, aby dobrze otulił kwiatki. Dla większego efektu szkła możesz nałożyć dwie cienkie warstwy topu. Utwardź i gotowe.

Suszone kwiatki można kupić online (są pakowane w mikro zestawy do manicure) lub samodzielnie wysuszyć — np. płatki rumianku, fiołków, stokrotek.

Manicure z suszonymi kwiatami — inspiracje

Manicure z suszonymi kwiatami daje duże możliwości pod względem stylizacji – nie ogranicza się do jednego typu zdobienia, dlatego łatwo dopasować go do indywidualnych preferencji.

Nude z suszonymi kwiatami

Najbardziej uniwersalną i neutralną opcją jest połączenie delikatnego nude z kwiatami. Aby dodatkowo złagodzić efekt, możesz pokryć tylko jeden paznokieć małymi kwiatuszkami. Ta propozycja sprawdza się nawet w bardziej formalnych okolicznościach – do pracy, na spotkania czy jako uzupełnienie prostych stylizacji.

Kwiatowy french

Kwiatowy french to opcja, w której zamiast klasycznej białej końcówki pojawiają się zatopione suszone kwiatki. Bazą pozostaje mleczny lub transparentny lakier, który podkreśla delikatność wzoru. Całość wygląda niezwykle romantycznie i oryginalnie.

Pastelowy minimalizm

W wersji minimalistycznej kwiatowe zdobienie pojawia się zazwyczaj na jednym lub dwóch paznokciach, a pozostałe pokryte są pastelowym lakierem – np. pistacjowym, brzoskwiniowym, liliowym. Efekt jest bardziej nowoczesny i uporządkowany, a całość wpisuje się w estetykę clean girl. To dobry wybór na co dzień, także dla osób, które preferują stonowane stylizacje, ale chcą wprowadzić jeden modny akcent.

