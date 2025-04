Lubicie malować paznokcie prawda? My uwielbiamy. Manicure w modnym kolorze potrafi odmienić najzwyklejszą stylizację złożoną z dżinsów i białego t-shirtu. No tak, ale czy zastanawiałyście się czasem od czego zależy to, ile lakier trzyma się na płytce paznokcia, dlaczego niektóre z nich są bardziej błyszczące a inne mniej, dlaczego niektóre z nich mają silniejszy zapach od innych. Wszystko oczywiście zależy od składników lakieru. Wybrałyśmy 8 popularnych produktów z niskich i średnich półek cenowych. Wyniki są dość zaskakujące, ale zapoznajcie się najpierw z listą szkodliwych składników.

Formaldehyd - czyli inaczej aldehyd mrówkowy. Substancja używana w lakierach do paznokci, aby pobudzić go do wzrostu, wzmocnić i utwardzić. Ma również zastosowanie w innych kosmetykach, ponieważ świetnie odkaża i działa bakteriobójczo. Wykazuje działanie silnie alergizujące na skórę. W przypadku stosowania odżywek czy lakierów do paznokci może powodować przesuszenie skórek wokół paznokci i wysypki, a nawet onycholizę – oddzielenie płytki paznokciowej od łożyska.

Toluen - składnik odpowiedzialny za równomierne rozprowadzenie lakieru. Jest toksyczny dla układu oddechowego, krwionośnego oraz nerwowego. Może wywoływać podrażnienie oczu i skóry. Szczególnie zakazany w ciąży, gdyż może mieć negatywny wpływ na rozwój płodu.

Kamfora - odpowiedzialna jest za błyszczące wykończenie. Może powodować reakcje alergiczne, mdłości i bóle głowy. Składnik ten jest stopniowo wycofywany z receptur większości kosmetyków na rynku.

Istnieją oczywiście lakiery, które są niemal zupełnie nieszkodliwe, niestety najczęściej są bardzo drogie. Brytyjska marka Butter London ma w swojej ofercie aż 60 odcieni, ale cena za sztukę to mniej więcej 90 zł. Nietoksyczne lakiery znajdziecie również w ofercie marek Scotch, NCLA czy Zoya.