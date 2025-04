Szewron manicure wbrew pozorom wcale nie jest nowym sposobem malowania paznokci, ale właśnie staje się coraz bardziej popularny. Spodoba się wszystkim fankom klasycznego french manicure, które potrzebują odmiany.

Szerwon manicure bywa określany mianem „zygzakowych paznokci”. Tu nie chodzi o fale, ale o idealnie proste linie. Chevron nails można wykonać zwykłym lakierem lub jako manicure hybrydowy. Warto eksperymentować z kolorami i zestawiać ze sobą 2 różne barwy.

French manicure w wersji szewron od tradycyjnego różni się tym, że przy wolnym brzegu paznokcia maluje się ostry kształt w formie litery V, zamiast półksiężyca. Można go wykonać zarówno na długich jak i na krótkich paznokciach, jednak zdecydowanie lepiej sprawdza się przy tych dłuższych.

Płytka paznokcia do szewron manicure może mieć zarówno migdałowy, prosty jak i zaokrąglony kształt.

Zobacz jak krok po kroku wykonać french manicure w wersji szewron oraz typowe zygzakowe paznokcie. Poniżej znajdziesz wskazówki dot. wykonania go lakierami hybrydowymi, dzięki czemu będzie trwalszy.

Jeśli wolisz wykonać manicure klasycznymi lakierami do paznokci, to nic nie stoi na przeszkodzie. Jeżeli chcesz go dodatkowo zabezpieczyć do możesz na koniec nałożyć top hybrydowy i utwardzić go w lampie UV.

French manicure typu szewron krok po kroku

Skróć i nadaj pożądany kształt paznokci.

Odsuń skórki, płytkę przetrzyj bloczkiem polerskim, by lekko ją zmatowić. Odtłuść ją.

Pomaluj paznokcie lakierem bazowym, utwardź w lampie.

Użyj taśmy klejącej lub specjalnych pasków do paznokci i przyklej je tak, by wolny brzeg paznokcia był w kształcie litery V.

Następnie pomaluj wolny brzeg białym lub zbliżonym do bieli lakierem uważając, by nie wyjść na naklejone paski. Utwardź w lampie i nałóż kolejną warstwę, znów utwardź.

Odklej paski i pomaluj całe paznokcie na wybrany kolor np. cielisty. Utwardź w lampie.

Nałóż bezbarwny top, utwardź w lampie, przemyj cleanerem i gotowe.

Zygzakowe paznokcie krok po kroku

Przygotuj paznokcie do malowania jak powyżej.

Pokryj całą płytkę wybranym lakierem hybrydowym, utwardź w lampie UV.

Przyłóż szablon w kształcie zygzaka do płytki i wypełnij kolorem kontrastującym z kolorem bazowym. Utwardź w lampie, powtórz czynność.

Zabezpiecz całość topem, utwardź w lampie.

