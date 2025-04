Do niedawna zarezerwowane głównie dla nastolatek, teraz sięga po nie każda z nas, bez względu na wiek. No bo jak tu nie kochać świątecznych wzorów, szczególnie tych na... paznokciach? Po pierwsze potrafią uprzyjemnić ciągnące się w nieskończoność wyczekiwanie do Wigilii, a po drugie dodają naszej stylizacji jeszcze więcej świątecznego charakteru.

Jakie wzory będą najmodniejsze w nadchodzące święta? W tym roku królują przede wszystkim te w kolorze czerwieni, zieleni i bieli. Standardowo pojawiają się renifery, choinki, lizaki, śnieżynki i bałwanki.

Niestety, większość wzorów nie jest łatwa do wykonania - potrzeba sporo cierpliwości i umiejętności, żeby wyczarować je na paznokciach. Na szczęście zawsze możecie posiłkować się świątecznym naklejkami, które do kupienia są niemal w każdej drogerii. Jeśli jednak nie chcecie tracić czasu na manicure, bo zamiast tego wolicie poświęcić czas na lepienie pierogów, sięgnijcie po brokatowe i metaliczne lakiery - to wystarczy, by paznokcie wyglądały bardzo świątecznie!

