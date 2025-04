Okres karnawału, bale, tańce to dla naszych stóp ciężka praca, porównywalna z wysiłkiem podczas biegu na długim dystansie. A jeśli przez wiele godzin pląsamy w szpilkach, to nawet większym. Co robić, by stopy nie psuły nam zabawy i na następny dzień nie przypominały o niej boleśnie? Przygotuj je odpowiednio na całonocny bal.

1. Wybierz wygodne buty.

Jeśli musisz je nabyć, na zakupy wybierz się po południu (wtedy stopy są już zazwyczaj trochę spuchnięte) i załóż rajstopy, w których wystąpisz na imprezie (w ten sposób lepiej dopasujesz pantofelki). Przed balem dobrze jest abyś rozchodziła je trochę.

2. Zadbaj o wygląd twoich paznokci u stóp

Na kilka dni przed imprezą zrób staranny pedikiur. Wymocz stopy w wodzie ze zmiękczającą solą, usuń zgrubiały naskórek specjalną tarką, paznokcie skróć obcinaczem lub pilnikiem. Polerką wygładź płytki. Skórki odsuń patyczkiem lub delikatnie usuń cążkami.

3. Pamiętaj o balsamach do stóp

Po każdej kąpieli tuż przed pójściem spać wmasuj krem nawilżający lib odżywczy.

4. Dezodorant

Tuż przed wyjściem na bal nie zapomnij o dezodorancie zapobiegającym poceniu się. Zapewni on twoim stopom suchość i świeżość.

5. Odprężająca kąpiel

Jest idealna kiedy jesteś tuż przed wyjściem na przyjęcie. Do ciepłej wody dodaj sól relaksującą. Jeśli masz skłonności do pocenia się nóg, możesz wybrać sól przeciw potliwości.

6. Zawsze miej ze sobą preparat chłodzący

Jeśli poczujesz, że nogi Ci ciążą wmasuj w nie preparat chłodzący. Możesz to zrobić przez rajstopy.

Mogą Ci być potrzebne:

1. Plastry żelowe na pęcherze, Compeed, Johnson&Johnson 18 zł

2. Serum do stóp, Good Foot, Delia Cometics, cena: 7,80 zł

3. Krem odżywczo-regenerujący do stóp, Proppodia, cena: 27 zł dostępny w aptekach

4. Krem do zmęczonych stóp, Flos-Lek, cena: 10,10 zł

5. Chłodząca pianka do nóg Prapodia, Nepentes Pharma, cena: 20 zł

Na podstawie artykułu z Poradnika Domowego