Na krótszy wyjazd

Reklama

Kiedy planujesz krótszy wyjazd, kilkudniowy spakuj tylko niezbędne kosmetyki do pielęgnacji stóp. Należą do nich krem zmiękczający do pięt, dezodorant do stóp, krem nawilżający. Nie zapomnij też o akcesoriach takich jak; pumeks lub tarka do pięt, pilnik do paznokci i obcinacz do paznokci.

Na dłuższy wyjazd

Kiedy wybierasz się w delegację lub na urlop zabierz ze sobą, oprócz rzeczy wymienionych jako niezbędne przy kilkudniowym wyjeździe, także sól zmiękczająca do stóp lub płyn zmiękczający, maskę natłuszczającą i nawilżającą. Możesz też wziąć ze sobą tabletki musujące do stóp.

Do zadań specjalnych

Polecamy: Ziołowe sposoby na stopy

Jeśli masz stopy problemowe nie zapomnij wyposażyć swojej kosmetyczki w niezbędne akcesoria:

1. klin na haluksy - polecam silikonowy,

2. kompresy na zrogowacenia - ta przypadłość może dać Ci się we znaki przy dłuższych spacerach ale i przy częstym noszeniu szpilek,

3. żelowe krążki ochronne - przyniosą Ci ulgę przy otarciach stóp,

4. akcesoria żelowe do kobiecych butów - dzięki paskom żelowym i plastrom ochronnym na pięty zapewnisz sobie komfort noszenia sandałków z paskami i czółenek bez ryzyka obtarcia stóp w najbardziej narażonych na te nieprzyjemności miejscach,

5. plastry na pęcherze - przydadzą się, gdy wybierasz na długie piesze wycieczki,

6. poduszki żelowe - dzięki nim unikniesz pieczenia zmęczonych stóp i przetańczysz nie jedną noc,

7. maseczki do stóp - dostosuj użycie maseczki do okoliczności; wyjazd nad morze wymaga maski nawilżającej i natłuszczającej, a jeśli wybierasz się na piesze wędrówki wybierz maskę regeneracyjną, rozgrzewająca i o właściwościach witalnych.

Reklama

Czytaj także: Sposoby na zniszczone pięty