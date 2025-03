Kobieca różnorodność

Marka NEONAIL, znana z wysokiej jakości produktów do stylizacji paznokci, tym razem postanowiła postawić na wyjątkowy manifest kobiecości. W kampanii, którą możemy oglądać w ogólnopolskiej telewizji, zostały przedstawione kobiety realizujące pasje zdominowane przez mężczyzn: karateczka, didżejka w wieku 50+, perkusistka i kierowczyni rajdowa. Każda z tych bohaterek łamie stereotypy dotyczące ról przypisywanych płci, udowadniając, że wiek, zawód czy zainteresowania nie mają wpływu na naszą kobiecość ani na to, jak wyrażamy siebie.

Zadaniem NEONAIL jest wsparcie kobiet w uzewnętrznianiu ich indywidualności – i właśnie to jest głównym przesłaniem kampanii. Przedstawione w niej bohaterki udowadniają, że prawdziwa siła kobiecości tkwi w odwadze bycia sobą, a nie w dostosowywaniu się do społecznych oczekiwań.

Taki wybór przesłania nie jest przypadkowy. Badania przeprowadzone przez SW Research na zlecenie Cosmo Group potwierdzają, że stereotypy dotyczące płci wciąż mają się dobrze.

40% kobiet czuje się ocenianych w miejscach publicznych, a aż 61% w pracy.

63% respondentów zgadza się, że presja związana z wyglądem bardziej dotyczy kobiet niż mężczyzn.

Ponad połowa badanych uważa, że oczekiwania wobec kobiet są bardziej restrykcyjne niż wobec mężczyzn.

Takie kampanie jak ta stworzona przez NEONAIL przyczyniają się do zmiany świadomości i podkreślają, że każda kobieta ma prawo realizować swoje pasje niezależnie od utartych schematów.

Pracując nad koncepcją kampanii, zwróciliśmy uwagę, jak bardzo stereotypowe myślenie o społecznych rolach kobiet ogranicza ich szanse na wyrażanie siebie. To spostrzeżenie zainspirowało nas do wybrania niezwykłych bohaterek kampanii, których entuzjazm w realizowaniu pasji i marzeń zarażał cały zespół projektowy. Każda z nich ma zainteresowania, które często są kojarzone jako męskie hobby. Właśnie temu spojrzeniu chcemy wyjść naprzeciw – mówi Magdalena Stoińska, PR Managerka Cosmo Group – właściciela marki NEONAIL.

Przełamywanie stereotypów

Kampania „Jestem sobą, więc wybieram NEONAIL” zaskakuje już od pierwszych sekund. Spot zaczyna się od kontrowersyjnego zdania: „Jestem żoną, więc moje miejsce jest przy garach”, co sugeruje stereotypowy obraz kobiety, ograniczonej do roli domowej. Jednak chwilę później widzimy perkusistkę – Wiktorię Bialic, grającą na bębnach, a więc „garach”, posługując się muzycznym slangiem. Takie przewrotne podejście do stereotypów to kluczowy element kampanii, która na każdym kroku podkreśla, że kobieta może być kimkolwiek zechce, a jej wygląd, zawód czy wiek nie definiują jej wartości.

- Z wiekiem pewność siebie rośnie i zdobyte doświadczenie także. Jeśli dziewczyna kocha perkusję, to niech nie patrzy na innych, tylko gra. Chcę żeby w branży było miejsce również dla każdej z nas - podkreśla Wiktoria Bialic, która z uśmiechem dodaje, że od zawsze przed każdym koncertem maluje paznokcie.

A kolor, który nakłada musi odzwierciedlać jej charakter i osobowość, a więc żywiołową energię przeplataną kobiecą subtelnością. Nie dziwi więc wybór barw kakierów NEONAIL. Wiktoria stawia na: Victory Glow – odżywczy dotyk zieleni, niezwykle wyrazisty, pełen energii i głębi, który świetnie wygląda w połączeniu z subtelnymi pastelami: błękitami, różami, kremami, rozmytymi fioletami i odcieniami żółtego. Wiktoria łączy go z Sweet Paradise , a więc błękitem nieba i wody, który urzeka spokojem i delikatnością, a gdy potrzebuje energetycznego kopa nakłada Team Peach. Brzoskwiniowe lato na paznokciach – soczyste i słodkie sprawia, że dłonie stają się widoczne.

Wszystkie kobiety biorące udział w kampanii wyrażają siebie przez swoją pracę i pasje, a towarzyszą im lakiery hybrydowe NEONAIL, które symbolizują dbałość o własny styl i indywidualność.

Człowiek się starzeje, bo przestał się bawić. Całe życie marzyłam o tym, żeby być DJ’ką – mówi DJ Ary, która w pełni zaczęła wyrażać siebie poprzez muzykę, nie patrząc na wiek.

Ara to kolorowy ptak i jak na takowego przystało, uwielbia kolory. Jej paznokcie nigdy nie są nudne. Lubi łączyć kilka odcieni, przeplatać ze sobą barwy i dodawać im blasku. Stawia na różnorodność kolorystyczną, co podkreśla jej odwagę, pasję i zaangażowanie w przekazywanie radości poprzez muzykę. Z palety barw lakierów NEONAIL najbardziej grają w jej duszy: Court Couture wyglądający spektakularnie niebieski odcień z morskimi nutami, Shiny Rose różowe złoto, które nadaje dłoniom gwiazdorskiego blasku oraz dziewczęcy, romantyczny i pasujący dla każdej kobiety bez względu na wiek klasyczny róż - Set To Empower.

Bądź sobą

NEONAIL od lat wspiera kobiety w wyrażaniu siebie zarówno swoimi produktami, jak i przez kampanie reklamowe. Tym razem marka postanowiła jeszcze mocniej podkreślić, że bycie sobą to najważniejsza wartość. Każda z bohaterek kampanii wykonuje zawód lub realizuje hobby, które często są przypisywane mężczyznom, jednak żadna z nich nie pozwala, by stereotypy ograniczały jej możliwości. To kobiety pełne pasji, odwagi i determinacji, które są wzorem dla innych.

Staram się otaczać takimi ludźmi, którzy ciągną mnie do góry i nie mówią, że powinnam zmienić sport – podkreśla Anna Kowalska, mistrzyni karate.

Siła, charakter, zdecydowanie i miłość do sportu – taka właśnie jest Anna. Sukcesy nie przeszkadzają jej w zaznaczaniu swojej kobiecej natury i chęci podkreślania atutów. Anna stawia na starannie pomalowane paznokcie, które są częścią jej stylu. Z szerokiej palety barw lakierów NEONAIL najczęściej sięga po soczystą i energetyczną pomarańczę z neonową nutą - Dose of Confidence , delikatny, subtelny odcień żółci, który przywodzi na myśl słoneczne dni, kwiaty w ogrodzie i pełen relaks w ciepłych promieniach - Funky Soul a gdy tworzy oryginalną i przyciągającą uwagę stylizację, nakłada Vibrant Awakening, głęboki róż przez którego przenikają koralowe i malinowe tony.

Marka zaprosiła do współpracy autentyczne kobiety, których życie zawodowe i prywatne stanowi dowód na to, że nie ma rzeczy niemożliwych, jeśli podąża się za swoją pasją.

Artystyczna wizja

Za realizację spotu odpowiadają Małgorzata Szumowska i Michał Englert, duet reżyserów znany z wrażliwości i artystycznego podejścia do tematów społecznych. Szumowska jako jedna z czołowych polskich reżyserek doskonale oddała emocje i siłę, która płynie z odwagi bycia sobą. Spot staje się przede wszystkim inspirującą opowieścią o kobiecej wolności i samodzielności. Marka NEONAIL przez współpracę z twórcami tej klasy podkreśla, że chce być blisko kobiet na każdym etapie ich życiowej drogi – wspierając je nie tylko produktami beauty, lecz także w walce o akceptację samej siebie.

Ambasadorki i autentyczność

Kampania „Jestem sobą, więc wybieram NEONAIL” to nie tylko spot telewizyjny. Marka postawiła na szeroko zakrojone działania, które obejmują także współpracę z ambasadorkami reprezentującymi różnorodne dziedziny życia. Wśród nich znalazła się Sara James, utalentowana wokalistka, która w młodym wieku zmaga się z presją dotyczącą wyglądu i wieku.

Często słyszę, że w moim wieku nie da się robić rzeczy, które są jakościowe, a wiek nie ma tutaj nic do rzeczy - mówi Sara James.

. Swoimi osiągnięciami udowadnia, że nigdy nie jest za wcześnie, by robić coś inspirującego i do tego robić to dobrze. Swoją nietuzinkową osobowość ubiera w kolory, a pomalowane paznokcie to wisienka na tym barwnym torcie. Sarah James wybrała lakiery, które pasują do jej żywiołowej osobowości: Feel Divine , odcień fioletu, który ma w sobie jednocześnie wyraziste tony i słodycz i kojarzy się z wakacyjnymi stylizacjami, ale równie dobrze będzie prezentować się w jesiennych odsłonach, Me & You Just Us Two , głęboki odcień różu idealny na imprezę w gronie znajomych i na co dzień, a także Blue Tide , delikatny błękit , który koi niczym widok porannego, letniego nieba.

Kolejną ambasadorką jest Ewa Swoboda, sprinterka i wicemistrzyni Europy, która swoją szybkością udowadnia, że kobiety mogą osiągać sukcesy w sportach na najwyższym poziomie. Ewa Swoboda podkreśla, że wyrazisty manicure jest dla niej nie tylko kwestią estetyczną, lecz także formą ekspresji i sposobem wyrażania swojej osobowości. Na jej paznokciach gości więc Game, Set, Glam – transparentny lakier hybrydowy, który pokrywają różowe, fioletowe, niebieskie, pomarańczowe oraz żółte drobinki, Purple-mazing - fiolet z kawałkami błyszczącej folii, który sprawdzi się w sytuacjach formalnych oraz casualowych a także Blaze Peony - najbardziej kobiecy, soczysty odcień fuksji idealny na wieczorne wyjścia jako uzupełnienie pełnych drapieżnego looku stylizacji.

Do grona ambasadorek dołączyły także streamerka Pure Pia oraz kierowczyni rajdowa Gosia Prus, które pokazują, że kobiety doskonale radzą sobie w aktywnościach zdominowanych przez mężczyzn.

Wspieranie różnorodności

NEONAIL od lat dąży do promowania różnorodności i autentyczności. Kampania „Jestem sobą, więc wybieram NEONAIL” jest dowodem na to, że marka chce wspierać kobiety na każdym etapie ich życia. Niezależnie od tego, czy kobieta jest babcią, nastolatką, artystką czy sportowcem, NEONAIL pragnie, aby każda z nich czuła się piękna i silna w swojej unikatowości.

