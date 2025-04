Biotebal Mocne Paznokcie to specjalistyczne serum, które działa inaczej niż większość odżywek do paznokci dostępnych na rynku. Dzięki specjalnie dobranym składnikom preparat wnika w głębokie warstwy paznokcia i utrzymuje ich optymalny poziom nawilżenia. Serum tworzy na paznokciu niewidoczną warstwę ochronną, która chroni płytkę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych.

Reklama

Według producenta Serum Biotebal Mocne Paznokcie przywraca optymalny poziom nawilżenia płytki paznokcia, dzięki czemu stają się one zdrowe i mocne. U 93% badanych już po 3 tygodniach regularnego stosowania paznokcie były bardziej nawilżone, zdrowsze i mocniejsze. Czy faktycznie tak jest? Sprawdziłam!

fot. Archiwum prywatne

Czym jest serum wzmacniające do paznokci Biotebal?

Czy wiesz, że optymalna ilość wody w paznokciu wynosi od 7 do 18%? Gdy jej poziom spada, stają się one słabe i łamliwe.

Biotebal Mocne Paznokcie to serum, które wnika w głąb warstwy paznokcia i utrzymuje jego optymalne nawilżenie. Zawarta w nim formuła Hydro-Strong opiera się na zastosowaniu hydroksypropylochitozanu. To składnik, który ściśle przylega do keratyny, głównego budulca paznokci. Serum tworzy ochronną (niewidoczną) warstwę, która zabezpiecza płytkę paznokcia przed utratą wilgoci i szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Jednak to dopiero połączenie hydroksypropylochitozanu z ekstraktem ze skrzypu polnego istotnie zmniejsza rozdwajanie i kruchość paznokci.

W serum Biotebal Mocne Paznokcie można znaleźć jeszcze dimetylosulfon (MSM) - naturalną, dostępną biologicznie postać siarki, która zapewnia paznokciom twardość i sprężystość oraz biotynę – zwaną „witaminą piękna”, która odpowiada za zdrowy wygląd i prawidłową kondycję paznokci.

Głęboko nawilżająca Formuła Hydro-Strong zapewnia potrójne działanie:

przyspiesza wzrost paznokci - chroni płytkę paznokci przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych,

wzmacnia i odbudowuje paznokcie,

zapobiega ich łamaniu i rozdwajaniu się.

Dla kogo jest serum nawilżające do paznokci Biotebal?

Serum wzmacniające Biotebal Mocne Paznokcie jest przeznaczone do przesuszonych, słabych, zniszczonych, łamliwych i rozdwajających się paznokci. Producent rekomenduje je również wszystkie osobom po zabiegach kosmetycznych, np. manicure hybrydowym.

Biotebal Mocne Paznokcie może być stosowany do paznokci u rąk i stóp, przez kobiety i mężczyzn.

fot. Archiwum prywatne

Jak używać Biotebal Mocne Paznokcie?

Serum Biotebal Mocne Paznokcie najlepiej nakładać codziennie na czyste i suche paznokcie. Na płytkę wystarczy nanieść cienką warstwę preparatu przy pomocy dołączonego pędzelka. Biotebal Mocne Paznokcie bardzo szybko wysycha, pozostawia na paznokciach bezzapachową, niewyczuwalną, niewidoczną warstwę ochronną, która odżywia paznokcie.

Uwaga! Warstwa ochronna, która powstała na paznokciach jest rozpuszczalna w wodzie. Dlatego produkt najlepiej nakładać wieczorem tuż przed snem – dzięki temu długo zostanie na paznokciu.

fot. Archiwum prywatne

Biotebal Mocne Paznokcie można również stosować jako bazę pod kolorowe lakiery do paznokci - dla ochrony przed substancjami zawartymi w lakierach i zmywaczach do paznokci.

Czy Biotebal Mocne paznokcie działa? Ocenia Karolina Kalinowska - redaktor prowadząca Polki.pl

Zadbane paznokcie to wizytówka każdej kobiety. Właśnie dlatego regularnie chodzę na manicure hybrydowy, chyba nawet mogę powiedzieć, że jestem od niego uzależniona. Dzięki temu moje paznokcie wyglądają pięknie przez 2-3 tygodnie. Nie muszę się martwić, że lakier niespodziewanie odpryśnie i na ważnym spotkaniu będę musiała chować ręce ze wstydu.

Niestety jak to w życiu... Nie wszystko może być takie piękne. Nie jest tajemnicą, że zdejmowanie hybrydy niszczy paznokcie, a szczególnie jej nieumiejętne zdejmowanie. Ja zawsze robię to w salonie kosmetycznym, ale obecna sytuacja (kwarantanna) zmusiła mnie do jej samodzielnego usunięcia. Odrosty były już tak duże, że nie mogłam patrzeć na swoje ręce - postanowiłam działać. Mam w domu sprzęt niezbędny do wykonania takiego zabiegu, ale nigdy nie zrobię tego tak dobrze, jak profesjonalistka.

Gdy z płytki zniknęła warstwa lakieru, oczom ukazał się obraz nędzy i rozpaczy. Po moich pięknych paznokciach zostało tylko wspomnienie. Wiedziałam, że potrzebuję mocnego wsparcia. Dlatego bardzo się ucieszyłam, że mam okazję przetestować serum wzmacniające do paznokci Biotebal Piękne Paznokcie.

fot. Archiwum prywatne

Próbowałam w swoim życiu wielu odżywek, olejków i innego rodzaju preparatów wzmacniających paznokcie. Niestety nieliczne w jakikolwiek sposób wpływały na ich wygląd. Więc muszę przyznać szczerze, że to serum Biotebal podeszłam z dystansem.

Serum używam bardzo sumiennie przez 3 tygodnie. Codziennie wieczorem nakładam preparat na suche i oczyszczone paznokcie. Jego nałożenie zajmowało mi dosłownie minutę i było dziecinnie łatwe. Nakłada się je, jak tradycyjną odżywkę do paznokci, ale serum Biotebal Mocne Paznokcie nie pozostawia tej charakterystycznej błyszczącej poświaty. Paznokieć wygląda dokładnie tak samo, jak wcześniej.

Od kiedy używam Biotebal Mocne Paznokcie, zauważyłam 2 bardzo ważne (dla mnie) rzeczy - paznokcie znacznie mniej się rozdwajają i łamią. Mam poczucie, że z każdym dnie robią coraz modniejsze. Czy szybciej rosną? Ja tego efektu nie zauważyłam u siebie.

Więcej informacji o produkcie znajdziesz na stronie marki.

Reklama

Materiał powstał przy współpracy z marką Biotebal