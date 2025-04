Różnokolorowe paznokcie to hit wśród trendów na wiosnę 2019. W tym sezonie na chwilę zapominamy o klasycznym nude czy czerwieni. Modne paznokcie powinny mienić się kolorami tęczy. Rainbow nails podbił serca internautek na całym świecie.

Reklama

Rainbow nails na wiosnę 2019 - inspiracje z Instagrama

Intensywne kolory to hit wśród trendów w manicure na nowy sezon. Neonowe barwy przeboje wkradł się nie tylko do świata mody, ale również urody. Jakie kolory paznokci są najmodniejsze wiosną? Stawiamy na:

limonkowy,

pomarańczowy,

żółty,

niebieski

fioletowy i inne wyraziste barwy.

Najmodniejszy jest manicure wielokolorowy. Każdy paznokcieć powinien mieć inny odcień, tak na dłoni powstał efekt tęczy, czyli tzw. rainbow nails. Nowy trend szczególnie spodoba się kobietom, które uwielbiają przyciągać uwagę. Kolorowe paznokcie będą pasować do wielu wiosennych stylizacji.

Rainbow nails stał się przebojem Instagrama. Na portalu pojawiło się mnóstwo inspirujących zdjęć, które są interpretacjami gorącego trendu. W sieci funkcjonuje on w kilku wariantach: pastelowym, neonowym, z brokatem i innymi dodatkami.

Jak zrobić manicure rainbow nails?

Instrukcja wykonania rainbow nails jest bardzo prosta. Najważniejsze to zaopatrzyć się w conajmniej 5 lakierów do paznokci w różnych kolorach. Ważne, by dobrać odcienie, które będą do siebie pasowały. Wszystkie powinny być utrzymane w tej samej estetyce: fluo, pastele, matowe itd. Kiedy już wybierzesz kolory, rozpocznij wykonanie manicure:

Starannie przygotuj płytkę paznokcia. Intensywne kolory przyciągają uwagę, a co za tym idzie eksponują każdą niedoskonałość. Paznokcie powinny być opiłowane i wygładzone, aby lakier dobrze do nich przylegał. Dzięki temu manicure będzie nie tylko efektowny, ale również trwalszy. Zadbaj o skórki. Podobnie jak przypadku paznokci, powinny być one wypielęgnowane. Każdy paznokcieć pomaluj innym kolorem. Trzymaj się jednak klucza: kciuki, place wskazujące, serdeczne itd. w tym samym kolorze na obu dłoniach. Poczekaj aż lakier wyschnie. Jeśli jest taka potrzeba, nałóż drugą warstwę. Nałóż oliwkę na skórki, a dłonie posmaruj kremem nawilżającym. Gotowe!

Skusisz się na rainbow nails? Nasza redakcja jest zachwycona nowym trendem. Tej wiosny nasze redaktorki będą nosić kolorowe paznokcie.

Reklama

Przeczytaj:

6 najważniejszych trendów w makijażu na sezon wiosna-lato 2019

Najnowsze trendy! 12 najmodniejszych fryzur 2019 roku