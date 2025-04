Jeśli malujesz sobie paznokcie w domu, na pewno szukasz sposobów, aby twój manicure hybrydowy był trwały, a kolor nie odpryskiwał i utrzymywał się przynajmniej przez trzy tygodnie. Jest na to świetny sposób - primer do paznokci. Dostępny jest on w dwóch wersjach. Który z nich wybrać, aby pasował do rodzaju płytki?

Primer do paznokci to przezroczysty, lepki płyn o właściwościach zakwaszających naturalną płytkę paznokciową. Jego głównym zadaniem jest zwiększanie przyczepności masy hybrydowej, żelowej, akrylowej etc.

Dodatkowo użycie primera zapobiega powstawaniu zapowietrzeń na paznokciach przedłużanych oraz malowanym zwykłym lakierem hybrydowym.

Wyróżnia się dwa rodzaje primerów do paznokci: kwasowy i bezkwasowy. Różnią się one przede wszystkim składem i sposobem aplikowania na płytkę paznokciową, jednak obydwa mają spełniać te samą funkcję. Ich zadaniem to zwiększanie przyczepności kolejnych produktów, w szczególności bazy hybrydowej lub jednofazowego żelu.

Primer bezkwasowy to uniwersalny produkt do wszystkich rodzajów płytek. Pomimo swojej nazwy w swoim składzie posiada on niewielkie ilości kwasy metakrylowego, który zakwasza pH płytki. Dodatkowo w primerze bezkwasowym znajduje się octan etylu, który odpowiada za tworzenie lepkiej warstwy na powierzchni płytki. Primer bezkwasowy nie odparowuje, więc działa jak taśma dwustronna.

Z kolei primer kwasowy zdecydowanie mocniej wytrawia płytkę ze względu na duże stężenie kwasu metakrylowego. W przeciwieństwie do produktu bezkwasowego ma intensywny, lekko drażniący zapach i całkowicie odparowuje z płytki, pozostawiając ją suchą i przygotowaną do położenia kolejnych produktów.

fot. Primer do paznokci: kwasowy i bezkwasowy/Adobe Stock, familylifestyle

Czy primer bezkwasowy niszczy paznokcie?

Absolutnie nie. Tylko nieprawidłowe stosowanie produktów do stylizacji paznokci oraz ewentualne uczulenia na ich skład może doprowadzić do uszkodzeń. Primer kwasowy nie zawsze jest konieczny — w większości przypadków wystarczy zastosowanie opcji bezkwasowej. Niemniej jednak jest to produkt, który spełnia określoną funkcję i powinien znajdować się w każdym salonie kosmetycznym, a także w domu, jeśli twoja płytka go potrzebuje.

W większości przypadków wystarczy primer bezkwasowy. Jeśli nie masz większych problemów z trwałością zdobień hybrydowych czy stylizacji żelowych lub akrylowych, możesz śmiało wybrać tę opcję.

Jeśli jednak zmagasz się z problematyczną płytką (np. przetłuszczającą się) albo z niektórymi chorobami (np. tarczycy) czy problemami hormonalnymi, twój manicure może szybko odpryskiwać, ścierać się przy wolnym brzegu albo zapowietrzać. W takim przypadku strzałem w 10 będzie primer kwasowy.

fot. Primer do paznokci/Adobe Stock, Dmitriy

Najważniejszą kwestią jest to, w jaki sposób stosować primer do paznokci. W przypadku opcji bezkwasowej nałóż niewielką ilość na płytkę paznokciową, unikając dotykania skórek oraz fałdów lateralnych (bocznych wałów paznokcia) w taki sam sposób, jak nakładasz lakier. Zabezpiecz też końcówką pędzelka wolne brzegi, a następnie odczekaj minimum 40 sekund, aby produkt zaczął działać.

Primer kwasowy mocno wytrawia płytkę, dlatego nie należy nakładać go dużo. Nabierz niewielką ilość na pędzelek, a następnie końcówkę przyłóż punktowo do płytki w 2-3 miejscach. Nie dotykaj skórek. Produkt sam „rozleje się” na cały paznokieć. Nie ma więc potrzeby nakładania go na całą powierzchnię płytki.

Pamiętaj, aby żadnego z primerów nie używać, jeśli skórki są uszkodzone (np. nadmiernym wycinaniem). Jeśli przypadkiem dotkniesz pędzelkiem ukrwionej przestrzeni, możesz poczuć mocne pieczenie i uczulić się na produkty hybrydowe.

Czy primer się utwardza?

Zarówno primer kwasowy, jak i bezkwasowy, nie wymagają utwardzania w lampie. Pierwszy z nich w całości odparowuje, natomiast drugi pozostaje na paznokciu, tworząc lepką warstwę, do której przyczepiają się kolejne produkty do stylizacji.

Przed nałożeniem lakieru hybrydowego lub żelu warto jednak poczekać ok. minutę od aplikacji primera, aby miał czas zadziałać i dobrze rozprowadzić się po płytce.

