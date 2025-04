Reklama

Biżuterię nosimy cały rok, ale kochamy dostawać ją właśnie na święta! Błyszczący podarunek znaleziony pod choinką jeszcze długo będzie nam przypominał wyjątkową atmosferę łamania się opłatkiem, zapach piernika i rodzinne opowieści przepełnione radością. Warto poszukać inspiracji w salonach Apart!





Ozdoby ze srebra dodają wdzięku strojom kobiet o każdej porze roku. Bogactwo wzorów sprawia, że w salonach Apart znajdziemy odpowiednią biżuterię na każdą okazję i dogodzimy różnym gustom. Klasyczne lub awangardowe: naszyjniki, kolczyki, zawieszki, łańcuszki, broszki lub pierścionki to świetne pomysły na prezent pod choinkę! Jubilerzy chętnie łączą srebro z cyrkoniami, które mogą być bezbarwne i kolorowe.



Elegancka kobieta kocha perły. Zakładane na ważne uroczystości klasyczne naszyjniki lub tak modne teraz długie sznury pereł, będą szczególnie pięknie wyglądać podczas wigilijnej kolacji. Możemy też pokazać się bardziej nowocześnie – w perłach kolorowych. Apart poleca modne tej jesieni odcienie: brąz, grafit, łosoś, oliwka. Złotnicy lubią łączyć perły ze srebrem lub złotem. Te skarby mórz od wieków uważane za cud natury są symbolem harmonii, piękna i elegancji.



Moda na złotą biżuterię powróciła, zatem świąteczny, złoty upominek będzie z pewnością świetnym wyborem. Modna jest zarówno biżuteria z klasycznego żółtego złota, jak i bardziej nowoczesna, w której łączy się ze sobą różne kolory złota: np. białe z żółtym i czerwonym – to propozycja dla kobiet szukających swojego niepowtarzalnego stylu.



Piękne, tajemnicze i niepowtarzalne... Nie ma dwóch identycznych okazów, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wyglądają podobnie. To kamień szlachetny o wielkiej wartości, jest najbardziej znany, podziwiany i pożądany. Symbolizuje nieprzemijającą miłość, trwałe piękno i od wieków budzi emocje. Brylanty to prezent niezwykły, który sprawi, że osoba nimi obdarowana poczuje się niezwykle wyróżniona.



Wyjątkowo cenna nowość w salonach Apart – Tanzanit! Występuje tylko w jednym miejscu na ziemi – u podnóży Kilimandżaro, pod gorącym słońcem Tanzanii. To niezwykle cenny kamień szlachetny o głębokim, niebiesko-fioletowym odcieniu, przypominającym szafir. Jest porównywany z diamentem, ale około 1000 razy rzadszy! Minerał odkryto i opisano dopiero w 1967 roku, a wydarzenie to zostało uznane za najbardziej ekscytujące odkrycie gemmologiczne XX wieku. Do świata biżuterii wprowadziła go nowojorska firma Tiffany&Co. Tanzanit upodobały sobie m.in. Catherina Zeta Jones, Angelina Jolie czy Sarah Jessica Parker.

Teraz blask i klasę Tanzanitu można podziwiać w salonach Apart w Galerii Kazimierz w Krakowie oraz w Galerii Dominikańskiej we Wrocławiu.

Dzięki wyróżniającemu się wzornictwu zegarków oferowanych w salonach Apart, czas upływać będzie zawsze przyjemnie. Do wyboru modele ponad 20 uznanych na świecie marek, zegarki damskie i męskie w różnych segmentach cenowych. Zegarek to świetna propozycja na świąteczny prezent dla niej i dla niego, tym bardziej, że do tej niezwykłej, sylwestrowej północy coraz bliżej! Warto rozpocząć nowy rok z nowym zegarkiem!



Co zrobić jeśli mimo naszych szczerych chęci i zaangażowania nie możemy znaleźć odpowiedniego podarunku i mamy wątpliwości jaki upominek będzie najlepiej odpowiadał bliskiej osobie. W tej sytuacji świetną alternatywą będzie „Prezent jubilerski” – specjalny bon, który można podarować w pięknym, eleganckim opakowaniu. Obdarowana osoba może taki bon wymienić w dowolnym salonie Apart w Polsce na wybraną przez siebie biżuterię lub zegarek. W naszych salonach dostępne są nominały 100, 250, 500 i 1000 zł.

Więcej informacji o ofercie świątecznej szukaj na stronie www.apart.pl.



Zawieszki srebrnej biżuterii z cyrkoniami marki Apart otrzymują:

Reklama

Magdalena Kmita, Turek

Paulina Górska, Kamienna Góra

Urszula Olek, Bolesławiec

Andrzej Krawczyń, Warszawa

Urszula Sadowiska, Olecko