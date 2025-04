Narastające skórki mogą zepsuć manicure. Ecofanki chętnie odsuwają je ręcznikiem, jednak nie zawsze to wystarczy, zwłaszcza przy skórkach grubych i przesuszonych. Więc jak usuwać skórki?

Manicure tytanowy - czym różni się od hybrydy?

Zmiękczający preparat

Na skórki nanieś krem lub żel zmiękczający. Po kilku minutach delikatnie odsuń je drewnianym lub plastikowym patyczkiem. Staraj się go nie przyciskać do miejsca, z którego wyrasta paznokieć, bo może to spowodować wgłębienie w płytce paznokciowej. W naszej galerii prezentujemy preparaty, którymi zmiękczysz skórki.

Wycinanie cążkami

Delikatnie usuń skórki, uważając, aby nie uszkodzić macierzy. Żeby było łatwiej, możesz wymoczyć wcześniej dłonie w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła. Zabieg wycinania wymaga dużej ostrożności. Nieumiejętnie zrobiony spowoduje, że skórki będą szybciej odrastać, łatwo też o skaleczenie. Jeśli ci się to przytrafi, aby uniknąć zakażenia, zdezynfekuj rankę spirytusem.

Usuwanie skórek za pomocą frezarki

Takie urządzenie do domowego użytku kosztuje od 40 zł . Na trzon frezarki nakłada się nasadkę, tzw. frez szafirowy, która obracając się szybko, ściera skórki na pył. Używanie tego przyrządu wymaga pewnej wprawy, więc jeśli zdecydujesz się na jego zakup, zachowaj ostrożność, aby nie zeszlifować paznokcia albo zbyt głęboko nie usunąć skórek.

Uwaga! Po każdym użyciu należy dezynfekować frezy, nawet jeśli z urządzenia korzysta tylko jedna osoba.

