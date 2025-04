Jak wygląda prawidłowa dezynfekcja przyborów do manicure w domu? Jeśli robisz paznokcie tylko sobie, wystarczy regularne czyszczenie narzędzi w specjalnym płynie do dezynfekcji. Jeśli jednak z twoich domowych "usług" korzysta także mama, ciocia czy przyjaciółka, musisz zaopatrzyć się w sterylizator lub zorganizować własne narzędzia dla każdej z osób, której malujesz paznokcie. Dotyczy to zarówno manicure tradycyjnego, hybrydowego, jak i przedłużania paznokci.

Reklama

Mnóstwo osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważna jest dezynfekcja (lub sterylizacja) domowych narzędzi do paznokci. Nieprawidłowa higiena może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych, nawet jeśli robisz paznokcie tylko sobie.

Spis treści:

Wiele osób myśli, że sterylizacja i dezynfekcja narzędzi to w zasadzie to samo. To duży błąd. W rzeczywistości to dwa różne procesy. W przypadku dezynfekcji stosuje się płyny biobójcze, które usuwają część patogenów z powierzchni cążek, nożyczek, metalowych kopytek do odsuwania skórek, a także frezów.

Nie są one jednak w pełni skuteczne wobec patogenów, które określane są jako odporne na działanie tego typu preparatów. Aby w całości pozbyć się wszelkich drobnoustrojów, potrzebna jest bardzo wysoka temperatura. Płyny dezynfekują narzędzia w temperaturze zbliżonej do pokojowej.

Sterylizacja natomiast to proces cieplny, podczas którego z narzędzi usuwane są absolutnie wszystkie patogeny. Dzięki temu przybory są całkowicie jałowe, przez co mogą z nich korzystać także inne osoby.

Podsumowując, dezynfekcja czyści i wstępnie usuwa patogeny, natomiast sterylizacja nie czyści narzędzi, ale je wyjaławia.

Jeśli robisz paznokcie tylko sobie, w zupełności wystarczy ci myjka ultradźwiękowa. Wybierz sprzęt dobrej jakości oraz w odpowiednim rozmiarze, aby móc zmieścić wszystkie używane narzędzia. Myjka wykorzystuje ultradźwięki, które rozbijają zanieczyszczenia i resztki po manicure, a użyte w niej płyny biobójcze dodatkowo pozwalają pozbyć się drobnoustrojów, które mogły zostać na narzędziach razem z naskórkiem czy pyłem z płytki paznokciowej.

Z myjki ultradźwiękowej można korzystać także z użyciem czystej wody, jednak o wiele lepsze efekty uzyskasz, kiedy kupić specjalny płyn do dezynfekcji narzędzi medycznych i kosmetycznych. W zależności od rodzaju i producenta, możesz wybrać gotowy roztwór lub koncentrat, który uprzednio musisz rozcieńczyć z wodą.

fot. Prawidłowa dezynfekcja przyborów do paznokci/Adobe Stock, anasttrofimova20

Po skończonym manicure wyczyść narzędzia czystą, przeznaczoną tylko do tego szczoteczką. Omieć dokładnie frezy, aby pozbyć się większości pyłu. Wstępnie wyczyść także nożyczki, cążki i kopytko. Narzędzia jednorazowe, takie jak pilnik, polerka czy patyczek drewniany, oczywiście wyrzuć.

Tak przygotowane narzędzia bardzo ostrożnie włóż do myjki i zalej płynem do dezynfekcji. Najlepiej rób to w rękawiczkach, aby nie uszkodzić skóry, jeśli coś się wyleje. Zamknij szczelnie myjkę i włącz urządzenie. Dezynfekcja powinna trwać około 15 minut.

Nigdy nie wkładaj rąk do płynu, kiedy urządzenie jest włączone, a po skończonej dezynfekcji odczekaj jeszcze kilka minut. Kontakt z ultradźwiękami może być niebezpieczny dla zdrowia.

Kiedy urządzenie skończy pracę, ostrożnie wyjmij wszystkie narzędzia, opłucz je pod ciepłą wodą i wysusz na czystym ręczniku papierowym, a następnie włóż do czystego pojemnika i szczelnie zamknij. Frezy najlepiej przechowuj w oryginalnym opakowaniu. Tak zdezynfekowane narzędzia na pewno będą dla ciebie bezpieczne.

fot. Dezynfekcja narzędzi do paznokci w myjce ultradźwiękowej/Adobe Stock, Надія Коваль

W sytuacji, kiedy robisz paznokcie nie tylko sobie, ale także komuś z rodziny czy przyjaciółce, musisz nie tylko dezynfekować narzędzia, ale także je sterylizować. Ponieważ profesjonalny autoklaw to koszt ok. 5-10 tysięcy złotych, możesz wybrać alternatywne rozwiązanie i nie korzystać z metalowych narzędzi podczas pracy na kimś innym.

Wykonaj manicure bliskiej osobie przy pomocy tylko jednorazowych narzędzi lub poproś, aby zaopatrzyła się we własne narzędzia i zdezynfekuj je po wykonaniu "usługi". Nie ma znaczenia, że jest to ktoś z rodziny lub bardzo bliska osoba. Niewysterylizowane narzędzia mogą mieć na powierzchni groźne patogeny, przez które możesz zaszkodzić sobie i osobom, którym robisz manicure w domu.

Wyróżnia się trzy rodzaje autoklawów do sterylizacji:

autoklaw na gorącą parę,

autoklaw na gorące powietrze,

autoklaw kulkowy.

Ten ostatni uważany jest za sprzęt niskiej jakości, dlatego nie poleca się korzystania z niego. Badania pod mikroskopem wykazały, że nie sterylizuje on w pełni narzędzi do paznokci. Dlatego pomimo niskiej ceny nie warto z niego korzystać.

Autoklaw na gorące powietrze

Sterylizator na gorące, suche powietrze to dość popularny wybór do domowego użytku. Jego koszt to ok. 200-300 złotych. Do zestawu musisz dokupić także specjalne papierowe pakiety, do których włożysz swoje narzędzia.

Sterylizacja odbywa się w temperaturze ok. 120 stopni i powinna trwać mniej więcej pół godziny. Jeśli proces został przeprowadzony prawidłowo, kolor kontrolnego paska na pakiecie powinien zmienić kolor - najczęściej z różowego na szary. W ten sposób możesz sterylizować wszystkie metalowe i ceramiczne narzędzia. Pamiętaj, aby przed sterylizacją zdezynfekować narzędzia w myjce ultradźwiękowej lub w samym płynie biobójczym.

fot. Sterylizator na gorące powietrze/Adobe Stock, Valerii Honcharuk

Sterylizator parowy

Sterylizator parowy to obowiązkowy element wyposażenia każdej salonu kosmetycznego. Wykorzystuje gorącą parę i wykazuje największą skuteczność sterylizacji. Zasady jego działania są takie same, jak w przypadku autoklawu na suche powietrze.

Najpierw musisz przybory zdezynfekować, a następnie włożyć do specjalnych pakietów (nie mogą to być papierowe pakiety do autoklawu na suche powietrze, ponieważ zamokną i sterylizacja będzie nieskuteczna).

Sterylizator parowy to jednak ogromny koszt, więc nie wybieraj tej metody, jeśli nie zastanawiasz się nad otwarciem salonu stylizacji paznokci.

fot. Sterylizator parowy/Adobe Stock, k0teika

Reklama

Czytaj także:

Górne formy do przedłużania paznokci

Dlaczego paznokcie się zapowietrzają?

Zielona bakteria na paznokciach