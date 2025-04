Rosnąca liczba codziennych obowiązków i coraz bardziej wypełniony kalendarz sprawiają, że dla wielu z nas znalezienie choćby odrobiny czasu dla siebie staje się naprawdę trudne. Nowoczesna kobieta codziennie mierzy się z nowymi wyzwaniami i bez obaw dąży do spełniania marzeń, nie chcąc przy tym tracić ani chwili na wykonywanie zbędnych czynności.

Odpowiedzią na jej potrzeby jest najnowocześniejsza formuła proszków służących do wykonywania manicure’u tytanowego. Czym jest zabieg gwarantujący odżywienie paznokci i trwałość do 4 tygodni? W jaki sposób wykonać go w domowym zaciszu? Co sprawia, że manicure tytanowy stopniowo wypiera, najpopularniejszą jeszcze do niedawna „hybrydę”?

Choć wielu z nas mogłoby się wydawać, że zabieg manicure’u tytanowego to całkowita nowość, w rzeczywistości doskonale znają go klientki amerykańskich salonów kosmetycznych. Rosnąca popularność tego rozwiązania nie powinna dziwić, jeśli weźmiemy pod uwagę łatwość i szybkość jego wykonania, trwałość, a także możliwy do osiągnięcia niemal bez wysiłku efekt.

Co ciekawe, nazwa „manicure tytanowy”, która wynika z obecności dwutlenku tytanu w niektórych produktach, jest popularna jedynie na terenie Polski. W pozostałej części świata stosuje się nazwę: DIP (od ang. „zanurzać”), pochodzącą od sposobu wykonywania manicure’u. Polega on na zanurzaniu paznokci pokrytych specjalnymi preparatami w pojemniku z kolorowym pudrem. Po kilku chwilach proszek utwardza się i właśnie tak powstaje warstwa o dowolnej barwie.

Czy można wykonać manicure tytanowy w domu?

To pytanie z pewnością zadaje sobie wiele miłośniczek pięknych, zadbanych dłoni. Która z nas nie chciałaby oszczędzić nieco czasu i zamiast spędzać godziny w salonie, móc samodzielnie wykonać stylizację paznokci? W przypadku manicure’u tytanowego to możliwe! Wystarczy zaopatrzyć się w profesjonalny zestaw, wybrać ulubione kolory i znaleźć pomysł na wyjątkowe zdobienia.

W przeciwieństwie do lakierów hybrydowych, ich tytanowy proszek utwardza się bez użycia lampy, zaraz po zanurzeniu paznokcia w preparacie. Dzięki takiemu rozwiązaniu cały proces wykonywania manicure’u tytanowego trwa mniej niż godzinę.

Aby to zrobić, potrzebne są cztery różne preparaty, których połączenie zagwarantuje trwałość zabiegu. W skład zestawu wchodzą:

Nail Prep

baza

top

aktywator

oraz puder tytanowy o dowolnie wybranym kolorze, w którym zanurzamy paznokieć zamiast tradycyjnego malowania.

W każdym opakowaniu znajdziemy dokładną instrukcję, która pomoże wykonać manicure krok po kroku. Takie rozwiązanie sprawia, że domowy salon piękności staje się nie tylko marzeniem, ale również rzeczywistością.

Dlaczego warto wykonać manicure tytanowy?

Przede wszystkim dlatego, że to zdecydowanie zdrowsza alternatywa w porównaniu do produktów hybrydowych. Brak promieniowania UV sprawia, że paznokcie nie ulegają osłabieniu, więc zabieg można powtarzać tak często, jak to potrzebne. Co więcej, nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że kompozycja mikroelementów zawartych w tytanowych proszkach i innych produktach z linii MAGIC DIP SYSTEM pomaga wzmacniać płytkę paznokcia. Taki zabieg to więc nie tylko gwarancja piękna, ale również zdrowia.

Poza tym manicure tytanowy jest wyjątkowo odporny na uszkodzenia, dzięki czemu pojedyncza aplikacja zestawu produktów wystarcza nawet na 4 tygodnie.

Szukasz rozwiązania, które pozwoli Ci cieszyć się zadbanymi dłońmi nawet w najdłuższej podróży? Zabieg DIP to rozwiązanie idealne! Bogactwo kolorów daje szansę stworzenia unikalnej stylizacji, a łatwość wykonania sprawia, że manicure tytanowy zrobisz nawet podczas krótkiej przerwy w codziennych obowiązkach.

Artykuł powstał we współpracy z marką Kabos Cosmetics.