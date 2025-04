W sylwestrową noc twoje paznokcie powinny błyszczeć! W tym roku wybór lakierów z połyskującymi drobinkami jest oszałamiający. Wszystko jest dozwolone!

Swój sylwestrowy manikiur zacznij od pielęgnacji skórek. Pamiętaj o żelach i olejkach do nich. Nie zaleca się wycinania skórek. Zanim nałożysz lakier warto jest też zadbać o płytkę paznokcia. Sięgaj po odżywki przyspieszające wzrost paznokcia i mocno wzmacniające. Możesz też wypolerować paznokcie specjalną polerką. Wygładzisz płytkę a twoje paznokcie będą błyszczały nawet bez użycia bezbarwnego lakieru. Stosuj krem do rąk, po każdym myciu dłoni. Regularne nawilżanie i odżywianie skóry dłoni przynosi niesamowite rezultaty. Jeśli chodzi o kolor, tego wieczoru może być wszystko co ma brokat. Nie zapomnij o produktach przyspieszających wysychanie. Bywają bardzo przydatne. Dzięki nim lakier do paznokci szybciej wyschnie i będzie się błyszczał jeszcze bardziej.

Najmodniejsze lakiery na sylwester!