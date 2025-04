Manicure w pomarańczowym kolorze to wybór, który znów powrócił do łask. Nic dziwnego – jest pełen energii i nie przestaje zachwycać. Dodatkowo możesz go łączyć z różnorodnymi zdobieniami, tak by jeszcze lepiej wpasować się w wiosenny klimat. Podobnie jak soap nails, stylizacja ta staje się coraz większym trendem. Zobacz, jak łatwo ją wykonać i poznaj ciekawe inspiracje.

Jak zrobić pomarańczowe paznokcie ze zdobieniami?

Jeśli marzysz o paznokciach, które przyciągną wzrok, pomarańczowy kolor z efektownymi zdobieniami, to strzał w dziesiątkę. Pokażę ci, jak stworzyć ten modny look krok po kroku:

Przygotuj paznokcie: opiłuj je do pożądanej długości i kształtu, usuń skórki. Nałóż bazę ochronną. Wybierz wymarzony pomarańczowy odcień: intensywny, subtelny, pastelowy? Wybór zależy od twoich preferencji. Wykonaj zdobienia: możesz postawić na błysk, geometryczne wzory czy przeplatać jedno z drugim. Nałóż top coat: błyszczący lub matowy.

Pomarańczowy manicure ze wzorami – inspiracje

Znudziły ci się delikatne, klasyczne paznokcie? Pomarańczowy manicure ze zdobieniami na pewno powoli ci wprowadzić dużo świeżości i oryginalności do swojego looku.

Przygotowałam dla ciebie 3 ciekawe propozycje.

Pomarańcz połączony z błyszczącym topem

Pomarańczowy kolor już sam w sobie jest wyjątkowy, ale kombinacja z błyszczącym topem dodaje mu niepowtarzalnego charakteru. Ten stylowy duet to hit - nadaje paznokciom głębi i nowoczesności. Możesz łączyć klasyczny, jednolity kolor z błyskami w postaci drobnego brokatu, albo nawet postawić na lustrzane paznokcie.

fot. Pomarańczowe paznokcie z błyskiem/ Adobe Stock, Max

Manicure z twistem - kwiatowy akcent

Aby uzyskać ciekawy, a zarazem bardzo prosty efekt wystarczy stworzyć na paznokciach kropki w kontrastujących barwach. Dzięki temu będą przypominały płatki kwiatów.

Kropki mogą być w odcieniach głębokiej pomarańczy, czerwieni czy bieli - wszystko zależy od tego, co chcesz uzyskać. Ich rozmieszczenie również jest dowolne, mogą być one duże pojedyncze albo rozłożone jako kilka mniejszych po całej powierzchni paznokcia.

Fot. Pomarańczowe paznokcie z kwiatowym akcentem/ Adobe Stock, yuriygolub

Kombinacja błysku i odcieni

Kolejnym ciekawym sposobem na urozmaicenie stylizacji jest przeplatanie błysku z różnymi odcieniami pomarańczowego. Możesz kilka paznokci pokryć błyszczącym topem, a inne pomalować na pastelowe i bardziej intensywne barwy. Powstanie naprawdę interesujący efekt.

Fot. Dwa odcienie pomarańczowego połączone z brokatem/ Adobe Stock, devmarya

