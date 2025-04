Błyszczące, brokatowe paznokcie regularnie wracają do łask. Trudno się dziwić – glitterowy manicure jest bardzo efektowny i zdecydowanie przyciąga wzrok 😉 Wbrew pozorom połyskujące stylizacje nie są zarezerwowane wyłącznie na karnawałowe imprezy i uroczyste okazje. Wiosna rozkwita w pełni, więc i na paznokciach może pojawić się więcej szaleństwa. Słońce, neony i dyskotekowe kule doskonale podkreślą blask brokatowych lakierów i sprawią, że rozbłyśniesz niczym prawdziwa gwiazda!

1. Złoto zawsze w modzie!

Bez względu na zmieniające się trendy, złoto od zawsze przyciągało uwagę kobiet. W promieniach słońca szlachetny kruszec zachwyca jeszcze bardziej! Wyobrażasz sobie zanurzone w złocie paznokcie na słonecznej, piaszczystej plaży? Efekt wow gwarantowany! Jeśli jesteś fanką bardziej stonowanych barw, koniecznie zwróć uwagę na uwodzicielskiego Glitteriusza z subtelną różową drobinką oraz najdelikatniejszy z całej kolekcji, odcień No Money, No Honey. Najbardziej intensywny z glitterowych kolorów –Midas, jak sama nazwa wskazuje, zamienia w złoto wszystko, czego się dotknie (i nie mamy na myśli wyłącznie paznokci 😊).

2. Czerwienie i róże

Czerwień to zdecydowanie najbardziej klasyczny kolor zarówno w makijażu ust, jak i w stylizacji paznokci. Od czasu do czasu warto jednak przełamać rutynę i postawić na odrobinę szaleństwa. Letnie miesiące to doskonały czas na glitterowe stylizacje. Wyobraź sobie ciepły wieczór nad gorącym morzem i promienie zachodzącego słońca, które pięknie podkreślają brokat na Twoich paznokciach… A może lato kojarzy Ci się bardziej z gorącymi imprezami i wieczorami przy drinku? Karaoke Queen to zdecydowanie coś dla Ciebie! Z pewnością zachwyci Cię również zjawiskowy odcień Be More Vegas – oooognisty róż, po prostu sztos!

3. Gwieździste niebo na paznokciach

Która z nas nie marzy o nocy spędzonej w objęciach ukochanego na wspólnym oglądaniu gwiazd? Twórcy kolorów Indigo zapewne mają za sobą niejeden taki wieczór, skoro udało im się stworzy

lakier hybrydowy, który pozwala uzyskać efekt gwieździstego nieba na paznokciach. Mowa oczywiście o kolorze Markiza de Pompadour. To głęboki granat z drobnymi kryształkami – dosłownie nieziemski!

Ciebie też zachwyciła letnia odsłona Glitterów? Już teraz umów się do swojej stylistki i poproś o lakier z kolekcji Glitter od Indigo Nails. Więcej inspiracji znajdziesz na blogu: www.indigo-nails.com/blog/pl,glitter-collection-brokatowy-blask-w-karnawalowej-odslonie.html