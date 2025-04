Manicure hybrydowy to obecnie jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych metod zdobienia paznokci. Kobiety pokochały ją za trwałość (lakier utrzymuje się na paznokciach 2-3 tygodnie), odporność na odpryski i zadrapania. Jednak dość szybko okazało się, że nie może być idealnie. Niestety ta metoda zdobienia paznokci często niszczy płytkę - staje się cienka, rozdwaja się i łamie.

Czy można uzyskać trwałość hybrydy i cieszyć się zdrowymi paznokciami? Odpowiedzią jest półhybryda! To połączenie tradycyjnych lakierów do paznokci z lakierami hybrydowymi. Malowanie paznokci tą metodą jest dziecinnie łatwe. Taki manicure możesz wykonać w domowym zaciszu.

Jak pomalować paznokcie metodą półhybrydy?

Przygotuj paznokcie jak do tradycyjnego manicure - skróć je i nadaj im pożądany kształt oraz odsuń lub wytnij skórki. Następnie nałóż ulubioną odżywkę do paznokci, która je dodatkowo wzmocni. Zaczekaj, aż wyschnie i nałóż tradycyjny (!) lakier do paznokci. Możesz nałożyć jedną lub dwie warstwy, wszystko zależy do twoich upodobań i efektu, jaki chcesz osiągnąć. Pamiętaj, że musisz zaczekać, aż lakier DOBRZE WYSCHNĄĆ.

Teraz wystarczy nałożyć hybrydowy „top coat” i utwardzić go pod lampą UV. Prawda, że to jest bardzo łatwe?

Półhybrydę uzyskasz również, gdy tradycyjną odżywkę do paznokci zamienisz na hybrydową bazę. Kobiety, które testowały obydwie metody, nie widzą różnicy w ich trwałości. My jednak zostaniemy przy tej pierwszej metodzie!

