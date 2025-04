Zastanawiasz się, jaki prezent wybrać dla swojej córki, mamy albo przyjaciółki na Dzień Kobiet? Mamy dla ciebie wspaniałą propozycję, która idealnie pasuje na prawdziwy babski wieczór! Wybierz domowe SPA od marki Semilac.

Słabe, łamliwe i pozbawione połysku paznokcie? Czas się z nimi zmierzyć! Po zimie płytki paznokcia potrzebują dodatkowego wzmocnienia i odżywienia. Odkryj pierwszą tak kompleksową linię do pielęgnacji i regeneracji paznokci. Semilac SPA to zestaw 5 kosmetyków do zadań specjalnych, które przywrócą zdrowy i nieskazitelny wygląd dłoni.

5 kroków doskonałej pielęgnacji

Rytuał pielęgnacyjny zawsze rozpoczynamy od peelingu, złuszczając martwy naskórek, następnie przechodzimy do poszczególnych etapów odżywienia sięgając po koncentraty i maski do paznokci. Rytuał SPA wykańczamy odżywiając skórki. Jak wygląda 5 kroków do idealnie wypielęgnowanych paznokci? Semilac podpowiada!

Krok 1 - Semilac SPA Shiraz Dunes 11 zł/7ml

Przyjemna konsystencja peelingu na bazie olejku JOJOBA z naturalnymi cząsteczkami złuszczającymi pomaga delikatnie usunąć skórki i martwe komórki. Preparat skutecznie odtruwa i wybiela paznokcie, nadając im atrakcyjny, zdrowy wygląd. Połączenie w Semilac SPA Shiraz Dunes ekstraktów z zielonej herbaty i cytryny zapewnia ochronę przed wolnymi rodnikami.

Krok 2 – Semilac SPA Medina Ritual 11 zł/7ml

Bio-energia dla paznokci? To możliwe! Ten preparat, to kompozycja wyciągu z cytryny oraz ekstraktu z malachitu. Stymuluje tworzenie się elastyny, kolagenu i keratyny, a jednocześnie rewitalizuje nasze paznokcie, pozostawiając je naturalnie błyszczące.

Krok 3 – Semilac SPA Marrakech Inspiration 11 zł/7ml

To rewitalizujący koncentrat-maska na dzień i noc, stworzony na bazie wody. Zawiera wyselekcjonowaną mieszankę ekstraktów roślinnych: marchwi, ogórka i pietruszki. Semilac SPA Marrakech Inspiration ma działanie regenerujące oraz odżywcze. Dzięki wzbogaceniu o witaminy, preparat doskonale wzmacnia płytkę słabych i łamliwych paznokci, zapewniając im kompleksową odnowę biologiczną. Unikalna formuła wash-off nie wymaga zmywacza, a produkt zachowuje swoją skuteczność i aktywność przez długi czas.

Krok 4 - Semilac SPA Muscat Temptation 11 zł/7ml

Siła tego preparatu płynie z natury! A dokładnie olejku arganowego, wyciągu z białej herbaty i witaminy E. Semilac Muscat Temptation działa odmładzająco na paznokcie, wypełniając zmarszczki i bruzdy oraz pozostawiając efekt doskonałego wygładzenia.

Krok 5 - Semilac SPA Roma Affection 11 zł/7ml

Trójfazowy olejek z olejkiem JOJOBA i ekstraktem z kwiatu japońskiej wiśni, zapewni kompleksową regenerację twoich skórek i paznokci. Codzienne korzystanie z tej unikalnej mieszanki wygładzi i zmiękczy skórki, ale także idealnie nawilży paznokcie. Szczególnie zalecany do cienkich, miękkich i kruchych paznokci.

Jaki jest sekret Semilac?

Zaleca się, aby preparaty z linii Semilac SPA stosować łącznie – wówczas osiągnie się najlepszy, pożądany efekt. Niemniej każdy z produktów posiada unikatową, inteligentną formułę i działa podczas wyłącznego stosowania wg wskazanych właściwości. Odkryj etapy aplikacji i ciesz się zniewalającymi efektami!

Etap 1

Peeling Semilac Shiraz Dunes masujemy kilka minut płytkę paznokcia po czym zmywamy wodą (żółte kuleczki to peeling mechaniczny, a zawiesina w której są zatopione to peeling enzymatyczny). Na suchą płytkę paznokcia nakładamy Median Ritual i czekamy aż wyschnie. Ten etap w zależności od indywidualnych potrzeb utrzymujemy na paznokciach do kilku dni po czym zmywamy zmywaczem do paznokci

Etap 2

Po zmyciu Medina Ritual na następnych kilka dni nakładamy maskę do paznokci Semilac Marrakesh Inspiration, którą pozostawiamy do wyschnięcia oraz na kilka dni - by odżywiła i nawodniła nasza płytkę paznokcia. Dzięki formule wash off nie wymaga zmywania. Gdy zauważymy po kilku dniach, że nasza maska zeszła możemy przystąpić do kolejnego etapu.

Etap 3

Ostatnim etapem naszego Spa jest wyrównanie oraz wypełnienie zmarszczek i bruzd za pomocą Semilac Muscat Temptation, który pozostawiamy do wyschnięcia, a następnie aplikujemy Semilac Roma Affection.

Semilac SPA 49,95zł

W ten sposób w około 7 dni wykonujemy pełny zabieg SPA dla naszych paznokci!

