Vitabiotics to marka znana od 50 lat i dostępna w ponad 100 krajach na świecie – w tym od 10 lat numer 1** w UK. Założył ją profesor, doktor habilitowany chemii medycznej, Kartar Lalvani, odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego członek Królewskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, a za jej sukcesem stoi panel ekspertów. Tworzą go farmaceuci, lekarze, i naukowcy, stale współpracujący z urzędami regulacyjnymi i organami władzy. Wszystkie produkty wytwarzane są zgodnie z wysokimi farmaceutycznymi standardami zapewnienia jakości i zaleceniami: FDA (Agencja Żywności i Leków), MHRA (Agencja Regulacji Produktów Leczniczych i Opieki Zdrowotnej), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna) i THM(Tradycyjna Medycyna Roślinna).

Portfolio Vitabiotics obejmuje ponad pięćdziesiąt preparatów dla dorosłych i dzieci. W zależności od potrzeb organizmu, jak i indywidualnych preferencji, Vitabiotics oferuje zarówno produkty ‘złożone’, w składzie których znajdziemy po kilkanaście lub kilkadziesiąt składników odżywczych, jak i ‘pojedyncze’ preparaty uzupełniające niedobory konkretnych witamin czy minerałów.

Vitabiotics Perfectil Hair Crush

To suplement diety w formie borówkowych żelków, z 21 starannie dobranymi składnikami odżywczymi. Zawarte w nim cynk, biotyna i selen wspierają utrzymanie prawidłowego stanu włosów, a miedź pomaga w ich odpowiedniej pigmentacji. Ryboflawina (wit. B2), niacyna (wit. B3) oraz biotyna przyczyniają się do dobrego wyglądu skóry, natomiast selen wspomaga utrzymanie mocnych paznokci. Produkt jest odpowiedni dla wegetarian, nietestowany na zwierzętach, bez glutenu, drożdży, laktozy i sztucznych barwników.

Vitabiotics Perfectil Hair Crush, 99,99 zł/60 żelków

Vitabiotics Wellwoman

To wegańskie żelki o smaku owoców leśnych, których formuła oparta została na dobroczynnym działaniu 22 składników odżywczych. Zawarte w nich selen, cynk i kompleks witamin B przyczyniają się do utrzymania optymalnego stanu włosów i paznokci, a witamina C wspomaga produkcję kolagenu dla prawidłowego funkcjonowania skóry. Żelki nie były testowane na zwierzętach, są odpowiednie dla wegan i wegetarian, nie zawierają barwników, aromatów i substancji słodzących i mają obniżoną zawartość cukrów (o 37 % mniej cukru w porównaniu do typowych żelków z glukozą i cukrem).

Vitabiotics Wellwoman, 89,99 zł/60 żelków

Vitabiotics ultra Zinc

Cynk to niezbędny mikroelement, który odgrywa kluczową rolę w wielu procesach biologicznych i wchodzi w skład ponad 200 enzymów w ludzkim organizmie. Razem z miedzią wspierają prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Ponadto cynk pomaga utrzymać prawidłowe widzenie oraz funkcje poznawcze, przyczynia się także do utrzymania zdrowej skóry, włosów i paznokci. Ultra Zinc został opracowany z 15 mg cynku, starannie zrównoważonym 1000 mg miedzi. To produkt odpowiedni dla wegetarian, bez glutenu, sztucznych barwników i konserwantów, nie jest również testowany na zwierzętach.

Vitabiotics ultra Zinc, 24,99 zł/60 tabletek

Vitabiotics ultra Vitamin C

Witamina C wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i nerwowego oraz zwiększa wchłanianie żelaza niehemowego. Ponadto chroni organizm przed wolnymi rodnikami i stresem oksydacyjnym. Wspomaga także prawidłowe tworzenie kolagenu, substancji utrzymującej skórę elastyczną, i funkcjonowanie kości, zębów, chrząstek i naczyń krwionośnych. Ultra Vitamin C, opracowana z 25 mg bioflawonoidów cytrusowych, to produkt odpowiedni dla wegetarian, bez glutenu, skrobi, drożdży, sztucznych barwników i konserwantów, nietestowany na zwierzętach.

Vitabiotics ultra Vitamin C, 34,99 zł/60 tabletek

Vitabiotics ultra Omega-3 High Purity Fish Oil

Kapsułki Omega-3 High Purity Fish Oil to suplement diety w formie kapsułek, stanowiący bogate źródło (ponad 60%) niezbędnych kwasów tłuszczowych. Zapewnia kombinację olejów, które wspierają codzienną dietę, zdrowie i piękny wygląd. Kwas Omega-3 pozyskiwany jest z oleju rybnego o wysokiej czystości ze zrównoważonych rybołówstw, Omega-6 pochodzi z oleju z nasion czarnej porzeczki i oleju z nasion dyni, a Omega-9 z oleju oliwkowego. Ponadto produkt zawiera witaminę E, która pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym oraz zabezpiecza olej o wysokiej czystości. Ultra Omega-3 High Purity Fish Oil jest bezglutenowy, odpowiedni dla wegetarian, nie zawiera sztucznych barwników, konserwantów, laktozy ani drożdży i nie był testowany na zwierzętach.

Vitabiotics ultra Omega-3 High Purity Fish Oil, 55,99 zł/96 tabletek

*Suplement diety. Zawiera składniki, które wspomagają funkcje organizmu poprzez uzupełnienie normalnej diety. Nie ma właściwości leczniczych.

** Źródło: na koniec 52 tygodnia Sprzedaż wartościowa. IRI 2012-2014. Nielsen 2015-2022.

Producent: Vitabiotics Ltd, Apsley Way, London, NW2 7HF, Wielka Brytania

Dystrybutor: E-Commerce Solutions Sp. z o.o., ul. Serocka 10, 04-333 Warszawa

