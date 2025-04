Poprzedniej wiosny kobiety dosłownie oszalały na punkcie neonowych kolorów lakierów do paznokci. Jesienią i zimą chętnie sięgałyśmy po odcienie wina, szmaragdowej zieleni i granatu. W tym sezonie powrócił do nas trend, którego zupełnie się nie spodziewałyśmy. A mianowicie, modne będą pastelowe odcienie, ale... w perłowym wydaniu.

Reklama

Większość kosmetycznych marek już podchwyciła ten trend i zaczyna wprowadzać do swoich kolekcji perłowe lakiery do paznokci. Znajdziecie je m.in. w najnowszych liniach marek Isadora, H&M czy Sephora. My póki co nie jesteśmy przekonane, że to będzie udany come back. Ale kto wie? Może jeśli blogerki zaczną lansować perłowe lakiery to okażą się hitem? Co wy o nich myślicie?

Reklama

Więcej o kosmetykach:

Najlepsze balsamy antycellulitoweNajlepsze odżywki do włosówNajlepsze szampony oczyszczające