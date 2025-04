Piękne i zadbane stopy to nie tylko modny lakier na paznokciach. W zasadzie to ostatni etap. Nawet najpiękniejszy kolor na świecie nie będzie dobrze wyglądał w towarzystwie suchych, zrogowaciałych pięt i poszarpanych skórek. Zobacz, jak dbać o stopy, aby wyglądały nieziemsko!

Spis treści:

Przecierasz pięty pumeksem codziennie albo co kilka dni przy okazji wieczornej lub porannej kąpieli? To duży błąd. Skóra, która jest tak często mechanicznie usuwana, zaczyna się bronić, a co za tym idzie - rogowacieje jeszcze bardziej. Dlatego najgorsze, co możesz zrobić, to na siłę ją ścierać.

Co więcej, pewnie masz pod prysznicem jeden naczelny pumeks, którego używasz już kilka tygodni, a może nawet miesięcy (jako stylistka paznokci nawet nie chcę słyszeć o latach).

Resztki naskórka, które zostają na pumeksach, w towarzystwie łazienkowego ciepła to prawdziwy raj dla bakterii. Tak naprawdę pumeksy i tarki to produkty jednorazowe i nie powinno się ich używać ponownie.

Co do samego ścierania zrogowaciałych pięt, możesz to bezpiecznie robić raz na 3-4 tygodnie. Tak opracowywane stopy nie będą rogowacieć, a naskórek przyzwyczai się do tego, że ingerencja w niego nie jest zbyt częsta.

Dobrym rozwiązaniem jest zakup metalowej tarki (nośnika) oraz jednorazowych nakładek, które naklejasz na nośnik i odklejasz po użyciu. Sam nośnik po użyciu dokładnie umyj i zdezynfekuj.

Do złuszczania naskórka wykorzystaj ziarnisty scrub albo specjalne pianki, które chemicznie rozpuszczają zrogowaciały naskórek, ułatwiając jego usunięcie.

fot. Słowianki mają swoje sposoby na piękne stopy/Adobe Stock, New Africa

Najczęściej do pedicure wybierasz lakiery hybrydowe, jednak jako stylistka paznokci nie zalecam tego rozwiązania. To w teorii elastyczny materiał, ale nie zawsze dobrze pracuje z paznokciami u stóp. Dodatkowo jeśli dużo chodzisz, nosisz ciasne obuwie albo masz problemy z nadpotliwością stóp, pedicure hybrydowy może skończyć się np. grzybicą paznokci. Ciepłe, ciemne i wilgotne stanowisko to także idealne warunki do rozwoju zielonej bakterii.

Dlatego, choć nie jest to zbrodnia, warto zrezygnować z hybryd na paznokciach u stóp. Słowianki, które są absolutnym pionierem w dziedzinie stylizacji paznokci, dobrze o tym wiedzą, dlatego na wschodnim rynku pojawiły się (oprócz oczywiście lakierów klasycznych) specjalne naklejki do pedicure. To innowacyjne rozwiązanie, które pozwala zrobić piękny pedicure bez użycia lakierów. Naklejki dostępne są w wersji jednolitej albo w postaci wzorów. Możesz wybrać zwierzęce motywy, napisy albo grafiki inspirowane najpopularniejszymi malarzami.

Oczywiście świetnie sprawdzą się także lakiery klasyczne. To nieprawda, że ich trwałość jest gorsza. Pamiętaj, że stopy nie mają kontaktu z detergentami i nie używasz ich tak intensywnie, jak rąk. Dobrze wykonany pedicure klasyczny wytrzyma przynajmniej 4-5 tygodni, a czasem nawet dłużej. Oczywiście pojawi się odrost, niemniej jednak paznokcie w stopach rosną dużo wolniej, niż u rąk.

fot. Pedicure w domu/Adobe Stock, Julia Jones

Paznokcie w stopach najczęściej są grubsze, niż te u rąk, co nie oznacza jednak, że nie trzeba obchodzić się z nimi ostrożnie. Są one o wiele płycej osadzone, przez co łatwo uszkodzić je przy skórkach. Jeśli więc nie masz jeszcze wyrobionej ręki, do usuwania skórek wykorzystaj specjalne preparaty (żele, kremy) oraz drewniany patyczek.

Skórki możesz tylko odsuwać - jeśli są dobrze pielęgnowane, nie zawsze konieczne jest ich wycinanie. Pracuj jedynie na powierzchni paznokcia i nie używaj siły - nie wbijaj patyczka ani nie skrob skórek na siłę.

Jeśli jednak zdecydujesz się na to, pamiętaj, że cążki lub nożyczki muszą być ostre. Skórka powinna dać się ciąć jak masełko, nie możesz jej szarpać ani mieć problemów z odcięciem martwej części od żywej. Cążki, których używasz do skórek, mają być używane tylko do skórek. Nie tnij nimi paznokci ani nawet powietrza.

Jeśli zaczną się tępić, wymień je na nowe albo oddaj do ostrzenia. Prawdziwy król w tej dziedzinie to obecnie ukraińska marka Staleks, która produkuje narzędzia oraz oferuje ich ostrzenie.

Do pedicure lepiej sprawdzają się cążki, ale możesz sięgnąć także po nożyczki. Zwróć uwagę, aby miały cienkie ostrze, które idealnie wejdzie pod skórkę i usunie ją.

Ważne jest także odpowiednie piłowanie i obcinanie paznokci. Skracając je, zawsze pamiętaj o zachowaniu prostego kształtu. Nie zaokrąglaj boków, ponieważ może to doprowadzić do wrastania paznokci. Dobrze sprawdzi się do tego pilnik z cienkim nośnikiem. Wybierz pilnik laserowy lub specjalny system papmAm z wymiennymi nakładkami.

fot. Jak zrobić pedicure w domu: 1. Cążki do skórek i paznokci 12-7 mm, Clavier, cena 30 zł | 2. Krem do stóp z mocznikiem 20% i jonizowanym srebrem, Apis, cena 40 zł | 3. Tarka do stóp z wymiennymi nakładkami, Staleks, cena 50 zł (tarka), 30 zł (nakładki) | 4. Lakiery klasyczne Ice Color, Golden rose, cena ok. 5 zł/szt. | 5. Wygładzający scrub do stóp, Bielenda Professional, cena ok. 40 zł | 6. Żel głęboko złuszczający do stóp, PharmFoot, cena 50 zł | 7. Naklejki do pedicure, Sama Wraps, cena 32 zł/szt./mat. prasowe, Canva

Aby zrobić pedicure w domu, nie potrzebujesz wiele. To czas, w którym się zrelaksujesz i skutecznie zadbasz o stopy. Włącz ulubiony film albo serial i poświęć sobie chwilę. Pedicure nie potrwa dłużej, niż pół godziny.

Stopy zanurz w ciepłej wodzie z dodatkiem soli odświeżającej. Kąpiel powinna trwać maksymalnie 5 minut - to odpowiedni czas na to, aby zmiękczyć naskórek. Lekko osusz stopy i jeszcze wilgotne obficie posmaruj peelingiem ziarnistym. Wykonaj masaż, który powinien trwać ok. 2-3 minuty, a następnie wypłucz stopy. Osusz je dokładnie. Teraz zajmij się skórkami. Póki są rozpulchnione i miękkie od wody, odsuń je delikatnie patyczkiem. Jeśli potrzebujesz, użyj kremu lub żelu, a następnie zetrzyj go mokrą chusteczką i wytnij skórki. Paznokcie przetrzyj cleanerem lub zmywaczem. Pomaluj wybranym lakierem, przyklej naklejki albo nałóż odżywkę lub olejek pielęgnujący. Na koniec posmaruj stopy kremem i pozostaw do całkowitego wchłonięcia.

