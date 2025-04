Pedicure hybrydowy ma same zalety. Jest trwały (utrzymuje się znacznie dłużej niż klasyczny pedicure), pięknie wygląda (lakiery hybrydowe nadają paznokciom błyszczące wykończenie) i jest bardziej odporny na zarysowania czy złamania.

Pedicure, podobnie jak manicure hybrydowy zyskuje na popularności szczególnie w letnie miesiące. Większość z nas decyduje się na zabieg w salonie kosmetycznym ale pedicure hybrydowy z powodzeniem można wykonać samodzielnie w domu.

Pedicure hybrydowy w domu - potrzebne akcesoria

Do wykonania pedicure hybrydowego potrzebne ci będą: nożyczki do paznokci, papierowy lub szklany pilniczek, blok polerski, separatory, drewniany patyczek, oliwka do skórek, baza pod lakier hybrydowy, lakier hybrydowy w wybranym kolorze, top nawierzchniowy i lampa UV lub LED.

Pedicure hybrydowy krok po kroku

Zacznij od klasycznego pedicure - obetnij i opiłuj płytki nadając wymarzony kształt paznokciom. Usuń skórki wokół płytek i wszelkie zrogowacenia na stopach - pomoże ci w tym kąpiel z dodatkiem soli morskiej, peeling i drewniana tarka.

Paznokcie zmatuj bloczkiem polerskim. Przemyj płytki cleanerem. Aby palce się nie stykały, wsuń między nie separator - bardzo ułatwi to malowanie paznokci. Nałóż precyzyjnie cienką warstwę bazy i utwardź w lampie. Pomaluj paznokcie wybranym kolorem i utwardź w lampie. Czynność powtórz - dwie warstwy koloru zapewnią piękniejszy efekt. Nałóż top coat i utwardź w lampie.

Gotowe!

Nie zapominaj o odpowiedniej pielęgnacji - skórki pomaluj olejkiem, a na całe stopy nałóż krem odżywczy i pozostaw do wchłonięcia.

Pedicure hybrydowy - jak często go wykonywać?

Pedicure wykonany metodą hybrydową z powodzeniem wytrzyma 3 tygodnie. Kiedy zaczną być widoczne odrosty należy zdjąć lakier i położyć nowy.

Raz na jakiś czas - średnio raz na 10-12 miesięcy należy dać paznokciom odpocząć. Sięgnij wtedy po dobrą odżywkę i olejki, którymi zregenerujesz i nawilżysz płytkę.

Pedicure hybrydowy - cena

Wykonanie pedicure hybrydowego waha się od 90 do 150 złotych. Wszystko zależy od miejsca i standardu salonu.

