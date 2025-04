Pomalowane lakierem żelowym płytki wyglądają jak paznokcie żelowe wykonane w salonie. Nie trzeba do ich utwardzania używać lampy, bo lakier utwardza się pod wpływem naturalnego światła dziennego. Przetestowałyśmy dla was 5 lakierów żelowych.

Reklama

Tutaj znajdziecie najważniejsze trendy w stylizacji paznokci!

Jak je oceniamy?

Polubiłyśmy lakiery żelowe za to, że nie kosztują wiele, a manicure można zrobić w domu, bez użycia lampy UV. Gotowe paznokcie mają niesamowity połysk, a lakier utrzymuje się dłużej niż zwykły. No i zmywa się go bez problemu, normalnym zmywaczem bez acetonu, który nie wysusza i nie niszczy paznokci.

Jedyną ich wadą jest to, że dość długo się je nakłada (zazwyczaj są to 2 warstwy lakieru+top coat), a niektóre również dosyć długo schną.

Naszym faworytem jest lakier Yves Rocher, który jako jedyny z przetestowanych nie potrzebuje top coatu. Może nie błyszczy aż tak intensywnie, ale za to manicure jest szybko gotowy.

Pozostałe lakiery (te z top coatem) spełniły nasze oczekiwania. Paznokcie po pomalowaniu pięknie błyszczały, płytki robiły wrażenie pełniejszych, a lakier dobrze się trzymał.

Takie paznokcie się teraz nosi! 5 najgorętszych trendów na sezon jesień-zima 2017/2018

Jak malować paznokcie lakierem żelowym?

1. Zacznij od przeczytania instrukcji na opakowaniu - dowiesz się z niej czy lakier potrzebuje bazy i czy jest do niego specjalny top coat.

2. Przygotuj paznokcie - oczyść je, wyrównaj i leciutko zmatuj drobnoziarnistą polerką (lakier będzie się lepiej trzymał). Pod większość z żelowych emalii nie trzeba już stosować żadnej bazy, ale są i takie, do których mamy specjalne preparaty podkładowe.

3. Nałóż na płytki jedną warstwę lakieru - korektę drobnych niedokładności zrób od razu patyczkiem zamoczonym w zmywaczu.

4. Gdy pierwsza warstwa podeschnie, pomaluj paznokcie po raz drugi i odczekaj chwilę.

5. Pokryj lakier nabłyszczającym topem - wymaga tego większość lakierów żelowych (ale nie wszystkie!). Preparat utwardza się pod wpływem naturalnego światła. Nadaje piękny połysk lakierowi, ale go również wzmacnia. Najczęściej jednak dosyć długo schnie i by cieszyć się pięknym efektem, trzeba ten czas cierpliwie odczekać.

Reklama

Przyglądałaś się rękom sklepowych manekinów? Ich ręce stały się inspiracją do tworzenia trendu manicure