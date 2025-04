Po ostatnich doniesieniach ze świata urody, z niecierpliwością czekałyśmy na kolejne, zaskakujące trendy w manicure. Po jelly nails, które akurat przypadły nam do gustu i lava lamp nails (mimo że z rozrzewnieniem wspominamy lata 90., to jesteśmy zdecydowanie na nie) myślałyśmy, że wreszcie przyjdzie czas na klasykę, albo chociaż na coś, co każda z nas będzie mogła zrobić sama w domu.

Jednak najnowszy trend jest jeszcze bardziej zaskakujący, niż dwa poprzednie. Tym razem dotyczy nie samej stylizacji, a kształtu paznokcia.

Wiemy, że to kwestia bardzo indywidualna - my akurat jesteśmy wielbicielkami tych krótko, półokrągło opiłowanych, akceptujemy też te o migdałowym kształcie. Na samą myśl, że miałyśmy nosić długie, spiczaste paznokcie robi nam się słabo. Okazuje się, że można pójść jeszcze o krok dalej...

Na pewno wiecie jak wygląda nienaruszony i nigdy nie używany sztyft pomadki. Jest idealnie wyprofilowany i ścięty tak, żeby jej kształt ułatwiał malowanie a makijaż był bardziej precyzyjny. I właśnie ten kształt styliści postanowili przenieść na paznokcie...

Jak zrobić paznokcie w kształcie szminki?

To bardzo proste, chociaż nie uda się to na naturalnych paznokciach, więc konieczna będzie wizyta w salonie kosmetycznym. Manicurzystka przygotowuje odpowiedni kształt tipsa i gotowe.

My zastanawiamy się nad jednym - czy da się w ogóle z nimi funkcjonować na co dzień?

Lipstick shape nails - inspiracje

Na paznokciach o takim kształcie możesz wyczarować dosłownie wszystko - dokładnie to samo co na długich, migdałowych płytkach. Przeglądając Instagram wpadły nam w oko szczególnie trzy tendencje:

paznokcie w pastelowych odcieniach (przynajmniej wyglądają choć trochę elegancko)

z neonowym akcentem (jak szaleć to szaleć)

z błyszczącymi, brokatowymi drobinkami (przynajmniej nie można narzekać na nudę)

Zerknijcie na wybrane przez nas propozycje. Czy jesteście w stanie zaakceptować którąkolwiek z nich?

