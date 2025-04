Paznokcie po hybrydzie, głównie tej nieumiejętnie wykonanej i zdjętej albo zbyt długo noszonej, wymagają regeneracji i odżywienia. Płytki paznokci mogą się łamać, kruszyć, stać się cienkie i miękkie. Jak o nie zadbać, aby przywrócić im piękny, zdrowy wygląd?

Dlaczego paznokcie po hybrydzie wymagają odżywienia?

Hybryda, wykonywana specjalnymi, polimerowymi lakierami, które utwardza się w świetle lampy UV, sama w sobie nie jest problemem i w zdecydowanej większości nie przyczynia się do niszczenia paznokci.

Problem pojawia się natomiast, jeśli hybrydę nosimy bez przerwy przez kilkanaście miesięcy albo nieumiejętnie ją zdejmiemy.

Oczywiste jest to, że po mniej więcej 3 tygodniach, gdy na paznokciach pojawia się odrost lub drobne odpryski, lakier trzeba zmyć. I to właśnie najczęstszy powód złego stanu paznokci po manicure hybrydowym.

Jak prawidłowo zdjąć hybrydę?

Lakier hybrydowy można zmyć na 2 sposoby: spiłować go albo zmyć acetonem (zwykłe lakiery można zmyć zmywaczami bezacetonowymi). Każdy z nich musi być stosowany umiejętnie i najlepiej wykonany przez doświadczoną manikiurzystkę.

fot. Adobe Stock

Spiłowanie lakieru

Spiłowanie lakieru powinno odbywać się przy użyciu różnej gradacji pilników - zaczynamy od tych gruboziarnistych, a kończymy na tych bardzo delikatnych i miękkich. Trzeba uważnie obserwować, czy warstwa którą spiłowujemy to jeszcze top coat, czy już nasza naturalna płytka paznokcia.

Zmycie lakieru acetonem

Jeśli wybierzesz technikę z acetonem, nasącz nim waciki, przyłóż do paznokci i owiń folią aluminiową. Po 10 minutach lakier będzie łatwo odchodził od płytki - wystarczy podważyć go drewnianym patyczkiem lub kopytkiem. Ta metoda jest mniej inwazyjna, ale niestety stosowana zbyt często (czyli co 3 tygodnie) może nadmiernie wysuszyć paznokcie i skórki.

Jak wzmocnić paznokcie po hybrydzie?

Sięgnij po olejki - świetnie sprawdzi się olejek rycynowy i olejek herbaciany (kupisz je za grosze w każdej aptece) - wcieraj codziennie przed snem. Możesz również zastosować doskonale działające domowe odżywki do paznokci na bazie produktów, które znajdziesz w swojej kuchni.

Oliwa z oliwek doskonale zregeneruje zniszczoną płytkę, a miód nawilży i odżywi. Paznokciom możesz również zafundować kąpiel w żelatynie - 2 łyżeczki żelatyny rozpuść w 100 ml gorącej wody, wystudź i zanurz w niej dłonie na 15 minut.

Odżywka do paznokci po hybrydzie

Jeśli wolisz kupić gotowy produkt - w drogeriach znajdziesz całe mnóstwo odżywek, które dedykowane są paznokciom po hybrydzie, czyli tym szczególnie zniszczonym i wymagającym regeneracji. Zwracaj uwagę na ich skład - powinny znaleźć się w nim ceramidy, keratyna, wapń, krzem oraz witaminy - szczególnie A i E.

Postaw na naturalny manicure

W gabinetach kosmetycznych dostępne są różne formy naturalnego manicure, dzięki którym paznokcie wyglądają na piękne i zadbane, a nie niszczą przy tym płytki.

Jednym z najbardziej polecanych jest manicure biologiczny, przy którym używa się wyłącznie drewnianych lub szklanych przyborów (nie ma mowy o metalowych, które powodują najwięcej uszkodzeń mechanicznych) albo manicure japoński, który silnie odbudowuje zniszczone paznokcie.

