Jak zrobić paznokcie ombre? Instrukcja na modny manicure krok po kroku

Paznokcie ombre to takie, które pokazują gradację koloru - od jasnego do ciemnego. Efektowny manicure nie jest trudny do zrobienia - bez problemu poradzisz sobie z nim sama w domu. Przeczytaj, co będzie ci potrzebne i odkryj piękne inspiracje z Instagrama na paznokcie ombre.