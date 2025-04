Paznokcie z pokazu wiosna-lato 2014 Collette Dinnigan, fot. MAC

Nude to obok pomarańczowego, białego, czarnego i metalicznego jeden z najmodniejszych kolorów paznokci w sezonie wiosna-lato 2014. Cieliste paznokcie pojawiły się między innymi na pokazach Emanuela Ungaro, Ermanno Scervino czy Collette Dinnigan.

Pamiętajcie jednak, że po cielisty lakier warto sięgnąć tylko w przypadku zadbanych płytek paznokci, dokładnie wykonanego manicure i nawilżonej, promiennej skóry dłoni. Przy kolorze nude bowiem wychodzą na jaw wszystkie niedoskonałości.

Paznokcie nude - wybór lakieru

Aby uzyskać naturalny efekt, wybieraj lakiery w kolorze najbardziej zbliżonym do barwy twojej naturalnej płytki paznokci. Jeśli natomiast marzy ci się efekt manekina - sięgnij po lakiery w kolorze skóry dłoni.

W tym sezonie absolutnym hitem są lakiery nude z połyskującymi drobinkami, a nawet z metaliczną poświatą.

1. Lakier Glam Wear Bell nr 602, cena: 11,50 zł; 2. Lakier Colour Instant Eveline Cosmetics nr 913, cena: 9,50, 3. Lakier w odcieniu Dare to Bare Orly, cena: 39 zł; 4. Lakier Gel Finish Avon w odcieniu Sheer Love, cena: 27 zł; 5. Lakier Xtreme nr 83 Wear Sally Hansen, cena: 14,99 zł; 6. Lakier Essie z linii Resort w odcieniu Coctails & Coconuts z połyskującymi drobinkami, cena: 45 zł (formuła profesjonalna dostępna w salonach manicure); 7. Lakier z kolekcji Brazil marki OPI - odcień Don’t Bossa Nova Me Around, cena: ok. 45 zł; 8. Szybkoschnący lakier Astor Quick'n Go! nr 375, cena: 15,49 zł.

Idealny manicure nude w tym sezonie to także krótko i jak najbardziej naturalnie spiłowane paznokcie - najlepiej na półokrągło.

Jeśli preferujesz paznokcie spiłowane na płasko, pamiętaj o lekkim zaokrągleniu krawędzi.

