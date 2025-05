W sezonie letnim 2025 w manicure królują odcienie, które są delikatne i kojarzą się z niewymuszoną elegancją. Na pierwszy plan wysuwa się baby blue – pastelowy błękit, który wygląda dobrze praktycznie na każdej długości paznokcia. Sprawdź, jak go nosić i dlaczego znów stał się hitem.

Reklama

Paznokcie baby blue — hit lata 2025

Latem 2025 paznokcie w kolorze baby blue przeżywają prawdziwy renesans — i nie bez powodu. Błękit w pastelowym wydaniu to coś więcej niż uroczy odcień. To kolor, który znakomicie wpisuje się w wakacyjną estetykę: jest delikatny, stylowy i bardzo fotogeniczny.

Baby blue łączy w sobie dwie cechy, których dziś szukamy w manicure: uniwersalność i detal. Na paznokciach można go nosić w wersji minimalistycznej – jako klasyczny jednokolorowy lakier – albo podkręcić wybranym efektem czy wykończeniem. Z łatwością dopasowuje się do różnych stylów — pokochają go minimalistki, ale też fanki efektownych stylizacji.

Ten kolor nie pojawia się w trendach po raz pierwszy. Swój czas miał przede wszystkim na początku lat 2000, w czasach dominacji błękitnych cieni i połyskliwych ust. Potem wracał co kilka sezonów, ale w nowej odsłonie — raz jako pastelowy french, innym razem jako baby blue z chromem czy jako chłodniejsza alternatywa dla paznokci w odcieniu nude.

W 2025 roku wraca znowu, bo doskonale wpisuje się w najnowsze trendy i udowadnia swoją ponadczasowość. Pasuje do każdej karnacji, a z opaloną skórą daje szczególnie efektowny kontrast.

Jak wykonać manicure baby blue w domu?

Manicure baby blue pięknie wygląda zarówno w wersji klasycznej, jak i ozdobnej — i co najważniejsze, nie potrzebujesz wizyty u stylistki, by go wykonać. Wystarczy odrobina cierpliwości i chęci.

Krok po kroku:

Usuń pozostałości starego lakieru, opiłuj paznokcie na wybrany kształt i odsuń skórki. Nałóż bazę klasyczną lub wzmacniającą. Nałóż dwie warstwy lakieru w odcieniu baby blue. Jeśli masz ochotę, możesz ozdobić paznokcie cyrkoniami, dodać efekt perły albo minimalistyczne zdobienie. Utrwal całość top coatem.

Manicure baby blue — inspiracje

Czysty, jednolity baby blue na paznokciach bez żadnych dodatków to wybór idealny dla fanek prostoty. I choć ten odcień już sam w sobie tworzy wyjątkowy efekt, istnieją sposoby, dzięki którym jeszcze bardziej go podkręcisz.

Baby blue z efektem perły

Jeśli chcesz dodać paznokciom baby blue czegoś „więcej”, wybierz połyskujące wykończenie. Top z drobinkami perły, efekt „glass nails” albo delikatny brokat sprawią, że manicure zyska bardziej biżuteryjny charakter. To świetna propozycja na specjalne okazje — ślub, randkę albo po prostu letni wyjazd. Pięknie wygląda w słońcu.

Nieregularny baby blue

Nieregularne plamki w odcieniu baby blue to propozycja dla osób, które lubią nowoczesne stylizacje. W tej wersji baby blue może pojawić się jako rozlane kształty na neutralnej bazie (np. nude, beżowej czy mlecznej). Każdy paznokieć wygląda trochę inaczej, co daje efekt swobodnej kompozycji.

Baby blue french

Ta wersja to klasyczny manicure z twistem — końcówka paznokcia zamiast białej ma odcień pastelowego błękitu. Dzięki temu całość wygląda świeżo, ale nadal subtelnie i elegancko. Baby blue możesz nałożyć bardzo cienko - tylko na same końcówki, albo zaszaleć z grubszym „uśmiechem”, który mocniej rzuca się w oczy.

Czytaj także: