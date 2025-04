Sylwestrowe paznokcie na rok 2020 to przede wszystkim błyszczące ozdoby 3D i holograficzne lakiery. Manicure to w końcu jeden z najważniejszych elementów imprezowej stylizacji. To, że zawsze obroni się klasyczna czerwień lub francuski manicure, jest więcej niż oczywiste. My jednak od sylwestrowego mani oczekujemy czegoś więcej!

Naszym zdaniem paznokcie na sylwestra powinny błyszczeć! Powinny być albo mocno błyszczące albo opierać się na jednym z najnowszych trendów. To przecież jedna z niewielu okazji w ciągu roku, kiedy naprawdę możemy zaszaleć.

Zwierzęce motywy jeszcze długo nie wyjdą z mody. Nawet, jeśli nie jesteś do nich przekonana, albo twoje codzienne zajęcia lub praca nie pozwalają na intensywny manicure, to sylwestrowa impreza jest doskonałą okazją do wzorów w wersji max.

Wśród zwierzęcych wzorów oczywiście króluje panterka, ale pojawiają się też paski zebry czy motyw żyrafy. Jeśli zamierzasz pojawić się w „małej czarnej" to możesz połączyć wszystkie motywy naraz. Świetnie wyglądają szczególnie w matowej wersji z dodatkiem mocnego koloru.

Paznokcie, które wyglądają jak dzieło sztuki? Czemu nie! Są niezwykle efektowne i świetnie podkreślą wszystkie sukienki o prostym fasonie. Wady? Są trudne do wykonania.

Na szczęście, nie musisz tych wzorów malować samodzielnie. Z pomocą przychodzą naklejki do paznokci, które kupisz w większości drogerii.

fot. Adobe Stock

Metaliczne lakiery są z nami już od kilku sezonów. Stały się na tyle powszechne, że nosimy je nawet na co dzień - nikomu nie kojarzą się już wyłącznie z wielkimi wyjściami.

Sylwestrowa impreza zasługuje, aby paznokcie były prawdziwie błyszczące. Najlepiej więc sprawdzi się holograficzny lakier do paznokci. Szukaj ich w ofercie marek NCLA, Essie, Opi i Golden Rose. Świetnie będą komponować się z gładką sukienką w intensywnym kolorze.

fot. Adobe Stock

Ozdoby 3D czyli perełki, błyszczące kamyczki, koraliki lub cekiny wyglądają niesamowicie i potrafią zastąpić całą biżuterię. Mając taki manicure, nie będziesz potrzebować już żadnych dodatkowych ozdób.

Pamiętaj, że taki manicure nie należy do najwygodniejszych w noszeniu - bardzo łatwo „zahaczyć" nim o materiał sukienki. Staraj się więc, by sylwestrowa kreacja była z grubszych, gładkich tkanin.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Jeśli jesteś miłośniczką jasnych paznokci, dodaj do nich odrobinę połysku. Jak wykonać sylwestrowe paznokcie w beżowo-różowych odcieniach?

Zacznij od pomalowania paznokci bezbarwnym lakierem. Następnie naklej taśmę albo gotowy szablon (do kupienia w drogeriach), dzięki któremu namalujesz fantazyjny wzór. Wzdłuż łączenia kolorów przyklej błyszczące drobinki. Całość wykończ nabłyszczającym top coat'em.

fot. Adobe Stock

Płatki złota (lub srebra) przyklejane na czarne lub beżowe paznokcie to doskonałe towarzystwo do gładkiej, sylwestrowej sukienki. Jeśli zdecydujesz się na taki manicure, niech współgra z nim twój makijaż.

Powieki pomaluj złotym i mocno błyszczącym cieniem, wytuszuj rzęsy pogrubiającą maskarą, a usta pomaluj cielistą, matową szminką.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Gwiazdki na paznokciach kojarzą się ze świętami, ale z powodzeniem można je nosić przy innych okazjach. Najbardziej spodobała nam się matowa wersja nude w połączeniu z różnokolorowymi, metalicznymi gwiazdkami.

