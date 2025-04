31 grudnia to świetny pretekst, żeby pójść na całość i zdecydować się na ultra lśniący manicure. Dopełni imprezowy wygląd, wpisze się w klimat szalonej nocy i pięknie będzie komponował się z kieliszkiem szampana, kiedy zegar wybije północ. Opcje na modne, błyszczące paznokcie na sylwestra 2022/2023 są nieograniczone — możesz wybierać spośród eleganckich, minimalistycznych projektów z błyszczącym motywem lub postawić na ekstremalnie połyskującą płytkę, która będzie przyciągać wzrok wszystkich na sali. Potrzebujesz inspiracji? Przewiń w dół i zobacz 5 pomysłów na sylwestrowy manicure z Instagrama. Modne, uniwersalne i proste w wykonaniu.

Spis treści:

Złoty manicure sprawi, że poczujesz ducha imprezy w mgnieniu oka. Minimalistyczny, ale bardzo efektowny. Z łatwością wykonasz go samodzielnie w domu i jest bezproblemowy — dobrze będzie wyglądał na każdym kształcie i długości płytki.

Paznokcie kwadratowe: 6 inspiracji na wyjątkowy manicure

Velvet nails to kolejna modna opcja na paznokcie na sylwestra 2022/2023. Manicure w tym stylu pokochasz go za uniwersalność i prostotę. Świetnie będzie współgrał z aksamitną sukienką.

Francuski manicure ze srebrną, brokatową końcówką to czysta magia. Wszystko, czegoś będziesz potrzebowała to brokatowy lakier. Uzupełnij go lśniącą biżuterią.

Jeśli jesteś minimalistką lub szukasz czegoś, co zostanie z tobą na dłużej, ten czarno-srebrny projekt będzie strzałem w dziesiątkę. Zadziała na każdej długości płytki.

Marmurkowe paznokcie nie zniknęły z listy trendów. Aby nadać im imprezowy ton, uzupełnij błyszczącym akcentem. Możesz zdecydować się na neutralną wersję, jak na zdjęciu, lub wybrać kolory pod sylwestrową kreację.

