Paznokcie na Sylwestra 2021 powinny błyszczeć! Możesz wybierać sposród lakierów o metalicznym lub brokatowym wykończeniu, z dużymi błyszczącymi drobinkami albo tymi lustrzanymi, które „zrobią" całą sylwestrową stylizację.

Na punkcie lustrzanego manicure kobiety oszalały dokładnie dekadę temu. Wszystko za sprawą jednego z teledysków Beyonce, w którym gwiazda występuje ze srebrnymi, lustrzanymi paznokciami.

Kiedyś niemal nie do zdobycia, dzisiaj dostaniecie je w ofercie większości marek zajmujących się akcesoriami do manicure. Lustrzane naklejki do paznokci są łatwe i szybkie w użyciu - wystarczy 10 minut, aby wyczarować ten nieziemsko wyglądający manicure.

Fiolet to bez wątpienia kolor sezonu. Śliwkowy, wrzosowy, lawendowy - każdy jego odcień podbija światowe wybiegi. Nie może go więc zabraknąć i w sylwestrowych trendach w manicure.

Szalenie modny jest ten o matowym wykończeniu - niełatwo jednak znaleźć fioletowy matowy lakier - sięgnij więc o matowy top coat (jest bardziej ekonomiczny, bo przyda się jeszcze przy innych kolorach emalii).

Ten manicure z pewnością spodoba się miłośniczkom graficznych wzorów. Połączenie czerni ze złotem i pastelowym różem jest bardzo dziewczęce i nowoczesne. Świetnie dopełni stylizacji z „małą czarną" i klasycznymi szpilkami.

Nieregularne, malarskie wzory na paznokciach, które przypominają pociągnięcia pędzla na płótnie wyglądają intrygująco i przyciągają uwagę. Własne „dzieło" możesz stworzyć, używając jednej gamy kolorów - jest prostsza albo sięgając po kilka różnych odcieni - wersja dla osób z dużą wyobraźnią.

Pamiętaj, by taki malarski manicure utrwalić nabłyszczającym top coatem - nie tylko przedłuży jego trwałość, ale nada też piękny blask.

Marmurowe paznokcie, podobnie jak te imitujące kwarc lub jadeit, świetnie sprawdzą się w sylwestrowych stylizacjach. Polubią się z gładkimi i błyszczącymi tkaninami - welurowa dopasowana sukienka, będzie dla nich doskonałym dopełnieniem.

Taki manicure świetnie wygląda w zestawieniu z brokatem i neutralnymi kolorami - zerknij na stylizację poniżej - prawda, że te wzory i odcienie idealnie się dopełniają?

Paznokcie w odcieniach nude mają wiele zwolenniczek. Nic dziwnego - są eleganckie, a do tego pasują do wszystkiego i na każdą okazję.

W Sylwestra możesz je nieco urozmaicić, dodając delikatne printy np. czarne nieregularne kropeczki imitujące fakturę i wzór naturalnych kamieni.

