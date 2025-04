Paznokcie na karnawał 2014 - trendy

Brokatowy look

Jeśli brokatowe paznokcie to tylko w najmodniejszym wydaniu - wybierz kropki lub ciekawą teksturę!

Kropki to zdecydowanie jeden z najgorętszych trendów sezonu. Zabawne ciapki pokazali w swoich kolekcjach Marc Jacobs, Chanel, Diane von Furstenberg, Lacoste i Rachel Zoe. Efekt kropek jak z salonu manicure osiągniecie między innymi dzięki lakierom Colorama Polka Dots Maybelline - okrągłe, matowe czarne i białe drobiny w trzech różnych rozmiarach zawieszone są w bazie jaskrawego pigmentu. Po nałożeniu na płytkę paznokcia natychmiast tworzą piękny, kropkowany look. Efekt kropek uzyskasz także dzięki lakierowi Coral z limitowanej serii od Delia Cosmetics czy Complete Salon Manicure od Sally Hansen.

Lakiery: Coral z limitowanej serii od Delia Cosmetics (ok. 6 zł), Colorama Polka Dots Maybelline (10 zł), Power Shine Palladium Oriflame (30 zł), Top Coats L’Oréal Paris (20 zł), Belcanto Vipera Cosmetics (10 zł), Las Vegas Delia Cosmetics (6,50 zł), Complete Salon Manicure Sally Hansen (ok. 34 zł). Fot. Fotolia/ materiały prasowe

Zwróć także uwagę na lakier połyskujący metalicznymi drobinkami Power Shine Palladium od Oriflame. Wzbogacony palladem nada twoim paznokciom ekstremalny, metaliczny połysk i mieniącą się intensywnymi kolorami holograficzną poświatę, dzięki której z pewnością nie pozostaniesz niezauważona.

Baw się także wyjątkowymi brokatowymi teksturami z lakierami Top Coats L’Oréal Paris. Zainspirowane najnowszymi trendami z wybiegów, lakiery Top Coats nadadzą twoim paznokciom prawdziwie paryskiego szyku. Wykorzystaj błyszczące karaty, wymyślne konfetti lub ultra seksowną, przyćmioną powłoczkę, aby nadać klasycznym brokatowym paznokciom nowego wymiaru.

Metaliczne paznokcie

Jeśli nie jesteś fanką brokatu, ale marzysz o lśniących paznokciach - sięgnij po bardzo modne paznokcie z metalicznym efektem. Postaw przy tym na klasyczne złoto i srebro lub na mocny intensywny kolor!

Lakiery: Oriflame Sensual Velvet (20 zł), Love Story INGRID (5,60 zł), Fun Night Mirror Effect Bell (12,50 zł), Golden Vision Avon (25 zł), Classics Metallic Golden Rose (8,90 zł). Fot. Fotolia/ materiały prasowe

Absolutnym hitem tego sezonu są lakiery dające efekt lustra. Polecamy lakier Fun Night Mirror Effect od Bell. Specjalna formuła lakieru wzbogacona o pigmenty odbijające światło zapewnia niecodzienny blask i świetlne refleksy. Wystarczy jedna warstwa lakieru, aby równomiernie pokryć paznokcie i cieszyć się niepowtarzalnym efektem.

Ciekawy metaliczny efekt osiągniesz także dzięki lakierom do paznokci z serii Classics Metallic marki Golden Rose. Pokryte nimi paznokcie zmieniają swój odcień w zależności od kąta padania światła.

Marka Avon na karnawał 2014 proponuje natomiast połączenie złotego, metalicznego lakieru z intensywnym kolorem na paznokciach w stylu ombre.

Ombre - efekt cieniowania bazujący na przejściach jednego koloru w drugi.

Jak wykonać paznokcie ombre?

Wybierz minimum 2 kolory lakierów.

Najjaśniejszy z nich nałóż na całe paznokcie i poczekaj aż wyschnie.

Na gąbeczce namaluj paski lakierami w pozostałych kolorach, których chcesz użyć.

Stempluj paznokcie gąbeczką od dolnej części ku środkowi, aby uzyskać efekt cieniowania.

Na koniec oczyść skórki i nałóż bezbarwny lakier nawierzchniowy, aby utrwalić manikiur.

Jak wam się podoba efekt? Co wybieracie teksturę, błysk z ombre czy efektowne kolorowe kropki?

Biżuteryjny efekt paznokci doskonale uzupełni każdą stylizację, zarówno na dzień jak i na wieczorne wyjście, dodając każdej kobiecie subtelnego blasku. Fot. materiały prasowe L’Oréal Paris, Avon.

