Jesień to czas, kiedy zmienia się nie tylko garderoba, ale także kolory i wzory na paznokciach Po letnich, energetycznych kolorach przychodzi pora na cieplejsze, bardziej stonowane barwy, które doskonale wpisują się w jesienny klimat.

Złote liście, mgły, deszczowe dni – to wszystko inspiruje do stworzenia wyjątkowych manicure, które będą idealnie pasować do tego magicznego sezonu. Pamiętaj, że jesienny manicure to nie tylko kwestia mody, ale również doskonały sposób na to, by dodać sobie energii i pewności siebie w chłodniejsze, szare dni.

Jesień to czas, kiedy natura przybiera ciepłe, stonowane barwy. Kolory ziemi, takie jak brązy, burgund, oliwkowa zieleń czy ciemna pomarańcz, będą dominować w manicure tego sezonu. Te odcienie są nie tylko stylowe, ale i niezwykle uniwersalne - pasują do każdej stylizacji, od tych codziennych i casualowych aż po te eleganckie, przeznaczone na wielkie wydarzenia.

Postaw na jednokolorowe paznokcie lub połącz kilka odcieni, tworząc subtelne gradienty. Efekt ombre w tonacjach jesiennych kolorów będzie wyglądał naturalnie i elegancko.

Kto powiedział, że sweterek na paznokciach to zdobienie przeznaczone tylko na zimę? To idealny wzór także na czas jesienny - w połączeniu z ciepłymi brązami, żółcią czy głęboką czerwienią stworzy piękną stylizację. Możesz ją śmiało łączyć ze złotymi elementami, cyrkoniami czy niewielkimi kawałkami tzw. bulionu bądź kawioru.

Sweterek dobrze prezentuje się zarówno na wszystkich paznokciach, jak i jako pojedynczy akcent na jednym lub dwóch.

fot. Paznokcie na jesień: sweterek/Adobe Stock, OlPhoto

Jesień to również czas, kiedy światło słoneczne zmienia się na bardziej miękkie i złociste, co może być świetną inspiracją do dodania złotych akcentów do manicure. Złote folie, brokat lub delikatne złote paski na paznokciach będą idealnie podkreślały jesienny klimat.

Świetnie sprawdzą się także różnego rodzaju pyłki oraz brokaty do posypania mokrego lakieru - to pozwoli stworzyć wypukły, strukturalny efekt. Złote elementy pięknie wyglądają w połączeniu z matowym wykończeniem.

fot. Jesienne paznokcie ze złotymi elementami/Adobe Stock, irina_zorg

A skoro już o tym mowa, matowe paznokcie wracają do łask co roku jesienią. Ten typ wykończenia nadaje paznokciom elegancki, nieco tajemniczy wygląd, który idealnie komponuje się z ciemniejszymi, jesiennymi barwami. Trzeba jednak pamiętać, że to nie jest zdobienie dla wszystkich. Jeśli dużo pracujesz dłońmi albo np. jesteś hobbystą-ogrodnikiem, takie paznokcie szybko mogą się pobrudzić lub zniszczyć.

W takim przypadku lepiej wybrać zdobienie połyskujące, a mat zostawić sobie na jesienno-zimowe wyjazdy czy większe wyjścia.

To prawda, że jesienią królują ciemne kolory, ale nie zapominamy także o klasycznej, uniwersalnej bieli. Idealnie komponuje się ona ze złotymi lub ciemnymi dodatkami i świetnie sprawdzą się jako akcent w ciemniejszej stylizacji. Na białym kolorze pięknie prezentują się także wszelkie zdobienia, w tym akwarele, naklejki czy ornamenty.

Zamiast bieli możesz też wykorzystać jasne beże czy delikatny, pudrowy róż.

fot. Jesień na paznokciach: biały akcent/Adobe Stock, Olga Mishyna

Liście, gałązki, delikatne kwiaty – motywy botaniczne to jeden z wiodących trendów jesieni 2024. Ręcznie malowane wzory, naklejki lub stemple inspirowane naturą będą ciekawym akcentem. Liście i gałązki z łatwością zrobisz zarówno lakierem klasycznym, jak i hybrydowym, a także specjalnym żelem do zdobień. Potrzebujesz także cienkiego, precyzyjnego pędzelka oraz sondy.

Jesienią świetnie mają się także zwierzęce motywy. Postaw na różnego rodzaju panterki, zebry czy efekt wężowej skóry. To wbrew pozorom proste i szybkie zdobienia, które dodają całej stylizacji charakteru.

fot. Jesienne paznokcie: motywy roślinne i zwierzęce/Adobe Stock, izdebska

Kolorowy french sprawdza się nie tylko latem, ale także jesienią. Wykorzystując ciemne, intensywne kolory możesz stworzyć piękne i efektowne zdobienie dosłownie w kilka chwil. Postaw na soczyste czerwienie, burgundy i fiolety, a także subtelne brązy czy beże. W połączeniu z jasną bazą na pewno będą wyglądać pięknie!

Do jesiennego french manicure pasują także złote akcenty, takie jak połyskująca folia czy minimalistyczne naklejki. Jeśli masz duszę artysty, możesz postawić także na jesienny french konstrukcyjny.

Jesień to nie tylko ciemne kolory, ale także te jaśniejsze, choć wciąż wpisujące się w klimat. W tym sezonie będą królować przede wszystkim zabielone pomarańcze, jasne, "zgniłe" zielenie oraz odcienie lawendowe. Możesz wykorzystać jeden kolor lub dodać wybrane zdobienia - złote akcenty, kwiatowe motywy lub ozdobny brokat.

fot. Jesienne paznokcie 2024: jasne kolory/Adobe Stock, devmarya

Czerwień to ponadczasowy kolor, który nigdy nie wychodzi z mody, więc także w tym sezonie warto po nią sięgnąć. Jesienią najczęściej stawiamy na ciemniejsze, głębokie odcienie. Krwistoczerwone paznokcie to klasyka, ale w tym sezonie wybierz coś ciemniejszego, a więc bardziej winne odcienie. Burgund, szkarłat i ciemna czerwień idealnie wpisują się w jesienne klimaty.

Możesz połączyć je z delikatnym błyskiem w postaci topu z drobinkami albo przeciwnie - pomalować je topem matowym!

fot. Paznokcie na jesień: odcienie czerwieni/Adobe Stock, Imcsike

