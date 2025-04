Jeśli halloweenowe trendy do tej pory kojarzyły wam się wyłącznie z czarnym kolorem i wzorem pajęczyny, to nadchodzący sezon pozwoli spojrzeć na imprezowe tendencje zupełnie inaczej. Nawet jeśli nie lubicie przebieranek i nie dla was potańcówki z wiedźmami w tle, warto skorzystać chociaż z trendów w zdobieniu paznokci. Może polubicie coś na tyle, że będziecie chciały nosić je na co dzień?

W tym sezonie króluje brokat i metaliczny połysk. Czarna baza i holograficzny top coat to idealne połączenie i najlepsze rozwiązanie dla tych z was, które nie są specjalnie uzdolnione artystycznie, albo nie mają (lub nie chcą tracić czasu) na żmudne zdobienie paznokci.

Kolejnym pomysłem może być wariacja na temat koloru pomarańczowego. Wystarczy, że gładki, lśniący kolor zamienicie na ten połyskujący z domieszką czerwieni lub różu. Możecie dodać do niego wzory, które nieodmiennie kojarzą się z Halloween - w kolekcjach niektórych marek dostaniecie gotowe szablony i naklejki, które ułatwią wam zadanie. Zerknijcie na trendy prosto z Instagrama - my jesteśmy zakochane we wszystkich lakierach z mocno błyszczącymi drobinkami!

