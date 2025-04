Halloween już za nami. Czas schować ogon diabła, perukę czarownicy i wszystkie upiorne kreacje na dno szafy (do zobaczenia za rok!) i zacząć planować imprezowy look na andrzejki 2022. W ten gorący klimat listopadowej nocy, idealnie wpisują się cekiny, brokat i wszystko, co błyszczy, jak dyskotekowa kula. Jeśli nie masz takiej kreacji na wieszaku, zerknij na nasz przegląd sukienek na andrzejki 2022, spośród których na pewno wybierzesz coś dla siebie. Gdy już będziesz szczęśliwą posiadaczką jednej z nich, kolejny krok to wybór manicure, który ją dopełni.

Pomysłów na paznokcie na andrzejki 2022 jest mnóstwo. Możesz sięgnąć po jeden z trendów ostatnich miesięcy np. „chocolate glazed donut nails”, „korean blush nails”, „dirty martini manicure”, „double french manicure”, zainspirować się paznokciami Hailey Bieber lub skopiować jeden z projektów, które znajdziesz poniżej.

Przeszukałyśmy Instagram w poszukiwaniu najlepszych paznokci na andrzejki 2022 i mamy to! Przed tobą 5 inspiracji, które wkręcą cię w wir zabawy i idealnie będą komponować się z imprezowymi, odważnymi kreacjami.

PS. Niektóre z nich możesz wykorzystać jako świąteczny manicure 2022 lub na sylwestra ;)

Czarny mani to klasyka na sezon jesień/zima 2022. Elegancki i wyrafinowany. Aby nadać mu imprezowego tonu, przełam go złotymi lub srebrnymi akcentami.

Ten projekt na paznokcie na andrzejki 2022 może wymagać pomocy stylistki, ale wart jest każdej wydanej złotówki. Największa zaleta? Możesz nosić go poza imprezowym sezonem.

Lśniący, jednolity manicure to zwycięzca imprezowego manicure na andrzejki 2022. Daje maksymalny efekt przy minimalnym wysiłku. Możesz pomalować paznokcie złotym lakierem lub nakleić specjalne, błyszczące naklejki.

Jesteś minimalistką, ale chcesz poczuć andrzejkowy klimat? Francuski manicure z brokatową końcówką to opcja dla ciebie. Prosty, elegancki, za to z efektem "wow". Pięknie będzie wyglądał na każdym kształcie i długości płytki.

Zamiast błyszczących lakierów, możesz nakleić na paznokcie błyszczące ozdoby. Dobrze będą wyglądać na każdym tle.

