Paznokcie na nadchodzący sezon to jedna tendencja - ma być widowiskowo. Przesada jest jak najbardziej wskazana. Teraz paznokcie zastępują biżuterię. Od ciebie zależy, jak je ozdobisz.

6 najważniejszych trendów w manicure na jesień-zima 2017/2018

Brokat i jeszcze raz brokat

Możesz użyć lakieru z brokatem (powinnaś się uzbroić w cierpliwość przy zmywaniu) albo kupić sypki brokat w słoiczku i nałożyć go na dowolny lakier pokrywając cały paznokieć albo decydując się na opcję ombre. Hitem są pyłki, które dają duochromowy efekt ( np. Mistero Milano Efekt Jednorożca, NC Nails Crystal Mirror, Indigo Glass Me Rainbow). Nie są tanie (słoiczek ok. 30 zł), ale dają odlotowy efekt.

Biżuteria na paznokciach

Naklejamy na nie cyrkonie, perełki, łańcuszki, piórka, ozdoby z modeliny (fimo), ćwieki...Takie ozdoby wyglądają najciekawiej w towarzystwie matowego lakieru. Najlepiej nakładać je zwilżonym patyczkiem lub wykałaczką na mokry lakier. Klej wprawdzie trzyma lepiej, ale może czasem odbarwić płytkę i zniszczyć ją, mimo uważnego ściągania manicure. Trzeba oczywiście pamiętać, że bez warstwy top coatu ozdoby mogą odpaść tego samego dnia.

Wzory z bajki

Kucyk Pony, Arielka, Kopciuszek? Zbyt słodkie? Poproś manicurzystkę, by namalowała ci na paznokciach na sieć Spidermana albo logo Supermana. Jeśli nie masz talentu plastycznego, sięgnij po naklejki wodne. W sklepach internetowych znajdziesz je po kilka złotych (kucyk Pony, Marylin Monroe, Hello Kitty i inne). Nowością są naklejki termiczne (np. Manirouge, cena od 20 zł), które należy podgrzać przed nałożeniem. By je ściągnąć, należy posmarować nasadę płytki oliwką i podważyć naklejkę patyczkiem. Perfekcyjnie nałożone powinny wytrzymać do 14 dni.

Zmodyfikowany french

Możesz zdecydować się na złote końcówki albo tzw. odwrócony french (moon manicure), czyli księżyc namalowany u nasady płytek. Dużym ułatwieniem są tu szablony w kształcie półksiężyca.

