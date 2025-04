Paznokcie hybrydowe na jesień-zimę 2020/2021 muszą błyszczeć! Jednym z najgorętszych trendów tego roku są lakiery we wszystkich odcieniach ciemnej czerwieni. Obok nich pojawiają się jak w każdym jesiennym sezonie metaliczne i brokatowe lakiery. W drugiej połowie roku chętniej będziemy malować paznokcie na zgaszone, nieco przybrudzone niebieskości, fiolety i czerń.

Jaką jeszcze przewagę ma manicure hybrydowy? Jest wygodny (potrafi wytrzymać na paznokciach nawet 3 tygodnie) i rewelacyjnie wygląda (połysk tafli jest niepowtarzalny). Poza tym daje większe pole do popisu - osiągnięcie prawdziwie lustrzanego wykończenia lub tego, które imituje kamienie szlachetne jest niemożliwe przy stosowaniu klasycznych lakierów.

Zajrzyj do naszej galerii po 10 najmodniejszych lakierów hybrydowych na sezon jesień-zima 2020/2021. Masz swój ulubiony?

W tym sezonie niezwykle ważne jest wykończenie - do lamusa odchodzą matowe lakiery, a na ich miejsce wkraczają wszystkie te, które mają w sobie błyszczące drobinki. My jesteśmy miłośniczkami wszystkich brokatowych wersji delikatnych kolorów - znajdziecie je m.in. w kolekcjach marek Wibo i Hi Hybrid.

Jeśli jesteś fanką jaśniejszego manicure, będziesz zadowolone - wszystkie beże, szarości i pudrowe róże znów są na topie. Są przydymione i subtelne. Najładniejsze znajdziecie w kolekcji marki Eveline i Nails Company.

Jednym z najsilniejszych trendów w manicure nadchodzącego sezonu są graficzne i malarskie wzory na paznokciach. Oczywiście świetnym i szybkim rozwiązaniem są naklejki, ale lakiery hybrydowe są trwalsze i mają o wiele więcej do zaoferowania. Efekt tajemniczej akwareli? A może efekt spękanego marmuru? Wszystko jest do zrobienia.

To zdecydowanie najmodniejsze paznokcie hybrydowe sezonu jesień-zima 2020/2021. Lakiery termiczne to takie, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury. Dzięki nim możesz również wyczarować paznokcie ombre!

Zarezerwowane głównie na sezony jesienno-zimowe - ciemne, zgaszone kolory, czyli takie, które jednoznacznie kojarzą się z jesienią - bordowe, śliwkowe, granatowe i butelkowozielone. Naszym ulubionym jest odcień Red Rasperry od Hi Hybrid.

