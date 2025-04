Zastanawiasz się, jakie paznokcie będą modne w 2017 roku? Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd trendów w manicure, które właśnie teraz królują na wybiegach na całym świecie! Znajdziesz wśród nich kilka nowości, ale również klasyczne trendy w paznokciach, które są doskonale znane kobietom od wielu lat. Co znalazło się na naszej liście?

Modne paznokcie 2017

1. Klasyczna czerwień

Rewelacyjnie wygląda i na długich, i na krótkich paznokciach, niezależnie od tego, jaki kształt im nadasz. Czerwone paznokcie to niezwykle kobiecy trend, który chyba nigdy nie wyjdzie z mody. Pamiętaj, że w sklepach znajdziesz mnóstwo odcieni czerwieni, a co za tym idzie - nawet tak (wydawać by się mogło) banalny trend możesz zaprezentować na kilka różnych sposobów. Latem 2017 stawiaj na żywą czerwień, która może wpadać w róż lub odcień koralowy. Jesienią i zimą 2017 będą królować zaś odcienie rubinu, szkarłatu, bordo i wiśni.

2. Geometryczne wariacje

Najczęściej wykorzystujemy je latem, kiedy to aura sprzyja wszelkim wariacjom na paznokciach. Szczególnie modne są kolorowe paski w gryzących się kolorach, trójkątne wzory, koła oraz cienkie linie, które możesz poprowadzić pędzelkiem wzdłuż i wszerz.

3. Świetlisty manicure

Kolejny trend w paznokciach 2017, który nieustannie króluje na światowych wybiegach. Paznokcie ozdobione brokatem wyróżniają z tłumu każdą kobietę i pasują niemal do każdej stylizacji - zarówno wieczorowej, jak i codziennej. Na taką odrobinę ekstrawagancji może sobie pozwolić każda kobieta niezależnie od wieku!

4. Kolorowe ombre

Ombre podbiło serca kobiet na całym świecie i nieprędko odejdzie do lamusa (zarówno w koloryzacji włosów, jak i jako trend w malowaniu paznokci 2017). W jego przypadku najatrakcyjniejszym elementem jest przeolbrzymi wachlarz możliwości w łączeniu kolorów. Latem modne jest ombre w odcieniach pastelowych, zimą w odcieniach ziemi i zgaszonych barwach lata. Spróbuj, a na pewno nie pożałujesz!

5. Wzorzyste wariacje

Niestety większość dziewczyn nie potrafi robić samodzielnie na paznokciach wzorków, którymi mogłaby się pochwalić przed koleżankami. Pamiętajcie - aby wykonać taki manicure na paznokciach, wystarczy 1 wykałaczka! Schemat jest prosty. Na mokrym paznokciu robisz kropeczki lakierami w innych odcieniach. Następnie wykałaczką łączysz je w dowolny wzór. Voila!

6. Nietypowy french

Jest zdecydowanie bardziej pożądany, niż jego klasyczna wersja. Nie masz pomysły na jego wykonanie? Obejrzyj nasz film!

