Obecnie zadbane i ładnie wyglądające paznokcie są dla kobiet tym samym co gładka cera czy staranny makijaż. Jeszcze kilka lat temu manicure traktowałyśmy po macoszemu i nie przywiązywałyśmy do niego wielkiej uwagi. Ważne było, żeby paznokcie były ładnie przypiłowane i czyste. Teraz są dopełnieniem stylizacji i potrafią zastąpić nawet najbardziej wyszukane dodatki.

Reklama

Tylko na jaki manicure jest teraz modny? Tym razem proponujemy zostać przy tradycyjnych rozwiązaniach, które nigdy nie wyjdą z mody.

Klasyczne czerwienie

Czerwony manicure to klasyka, po którą sięga wiele kobiet. Chyba nie ma się co dziwić, bo to elegancka, a zarazem seksowna propozycja na wiele okazji.

Doskonale wiecie, że czerwień nie jedno ma imię i tylko od was zależy jaki odcień wybierzecie. Jeżeli zależy wam na energetycznym odcieniu to wybierzcie pomidorową czerwień, a jeżeli chcecie mieć stonowany manicure to postawcie na jesienne bordo.

fot: FREE/kolaż polki.pl

Kobiece róże

Nie ma znaczenia czy wybierzecie neonowy, malinowy, amarantowy czy pudrowy. Ważne, żeby było różowo!

Różowy manicure kojarzy się głównie z letnimi miesiącami, ale chyba już nikt nie trzyma się tej zasady. Dlatego malujcie paznokcie na różowo zawsze, gdy macie na to ochotę. Manicure w tym energetycznym kolorze wygląda rewelacyjnie nawet na krótkich paznokciach.

fot: FREE/kolaż polki.pl

Elegancki nude

Obecnie hitem jest manekin manicure. Jest to sposób malowania paznokci, który polega na upodobnieniu naszych dłoni do dłoni, jakie mają manekiny. Aby osiągnąć taki efekt, należy pomalować paznokcie lakierem w kolorze nude, który jest jak najbardziej zbliżony do tonacji skóry. Dzięki temu można osiągnąć nieprawdopodobny efekt, który daje wrażenie nierealności.

Niestety może się okazać, że znalezienie lakieru, który jest idealnie dopasowany do koloru skóry, wcale nie jest proste. Jednak jedyną metodą jest szukanie, próbowanie i porównywanie. Jeżeli nie jesteście w stanie zrobić tego samodzielnie, to możecie poprosić o pomoc wykwalifikowaną manicurzystkę, która wybierze dla was odpowiedni odcień lakieru nude.

fot: FREE/kolaż polki.pl

Ekstrawagancki metaliczny połysk

Nigdy nie ukrywałyśmy, że kochamy błyskotki. Jeszcze kilka sezonów temu metaliczny połysk był jedynie nowinką, którą wszyscy traktowali z dystansem. Obecnie to jeden z najmodniejszych trendów w manicure.

W sklepach znajdziecie lakiery o metalicznym wykończeniu, najczęściej w kolorze złota, srebra lub różowego złota, ale w kolekcjach pojawiają się również niebieskie, fioletowe czy różowe propozycje dla bardziej odważnych kobiet.

fot: FREE/kolaż polki.pl

Mroczna czerń

Czarny lakier do paznokci można zaliczyć do klasyki manicure. To kwintesencja elegancji i dobrego smaku, ale mimo to wiele z nas ma wątpliwości przed zakupem lakieru w tym kolorze.

Pamiętajcie, że ciemny lakier musi być idealnie nałożony, bo inaczej ręce będą wyglądać niechlujnie. Przy intensywnych, głębokich odcieniach wszelkie niedoróbki są rażące. Dodatkowo ciemne lakiery optycznie zmniejszają paznokcie. Jeżeli nie możecie pochwalić się ładną płytką, to powinnyście unikać malowania na czarno krótkich paznokci.

fot: FREE/kolaż polki.pl

Reklama

Więcej kosmetycznych hitów:

Kremy z filtrem pod makijaż - 6 najlepszych produktów w dobrych cenach

Fryzura long shag to hit lata 2020, która wyszczupla twarz. Pasuje każdej kobiecie

Modne fryzury 2020. Cold brew to najmodniejsza koloryzacja włosów, która już podbija Instagram