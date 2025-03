W świecie stylizacji paznokci co chwilę pojawiają się nowe trendy, a jednym z tych, który w ostatnim czasie po latach znów zyskuje na popularności, są oud nails. Inspiracją do stworzenia tego unikalnego stylu jest oud – rzadki i ceniony olejek zapachowy pochodzący z drzewa agarowego. Chociaż sam oud jest znany głównie w branży perfumeryjnej, jego luksusowy charakter przeniknął także do świata stylizacji paznokci.

Oud Nails to stylizacja paznokci inspirowana bogactwem i elegancją, jakie reprezentuje oud. To nie tylko klasyczne kolory i wzory, ale także użycie ciekawych tekstur, odcieni oraz połyskujących detali, które przypominają luksusowe materiały i nadają paznokciom orientalny klimat.

Ważne w tym trendzie jest przede wszystkim użycie ciemnych, głębokich odcieni z dodatkiem złotych akcentów, brokatów czy połyskujących folii, które nawiązują do orientu.

Najpopularniejsze kolory to ciemne odcienie czerwieni, brązu i złota, ale także burgund, butelkowa zieleń, czerń czy granat. Te eleganckie i stonowane kolory powinny stanowić bazę dla całej stylizacji.

Oud jako olejek to synonim luksusu, więc w tej stylizacji często pojawiają się złote elementy, brokatowe detale oraz metaliczne wykończenia. Złote ornamenty, delikatne linie i zdobienia także świetnie się tu sprawdzą.

fot. Oud nails trend/Adobe Stock, Darya Lavinskaya

Możesz także śmiało łączyć matowe wykończenie z błyszczącym, co tworzy kontrast i podkreśla głębię użytych kolorów. Często paznokcie w trendzie oud są zdobione w stylu marmurkowym lub z wykorzystaniem delikatnych, perłowych odcieni. Świetnie sprawdzą się też lakiery typu "cat eye".

Oud nails pasują do wielu okazji – od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia, takie jak wieczorne przyjęcia czy uroczystości. Sprawdzą się także jako paznokcie na wesele czy rodzinny obiad w gronie najbliższych. Dla osób, które cenią sobie elegancki, ale jednocześnie zmysłowy wygląd, ten trend będzie idealnym rozwiązaniem.

fot. Oud nails to trend na nadchodzącą jesień/Adobe Stock, Olena Rudo

Paznokcie w stylu oud nail możesz wykonać zarówno przy pomocy lakierów klasycznych, jak i hybrydowych. Przede wszystkim zacznij od wyboru głębokich i nasyconych odcieni, które będą bazą. Warto postawić na ciemne bordo, fiolety, granaty lub klasyczne czernie. Świetnie sprawdzą się także lakiery z błyszczącą drobiną lub kawałkami złotej bądź srebrnej folii.

Dobrym pomysłem jest także łączenie struktur. Jeśli masz matowy top coat, pokryj nim całe zdobienie, a na koniec dodaj błyszczące detale - złote linie, pyłki czy cyrkonie.

Użycie złotych folii, naklejek czy brokatów pozwoli dodać paznokciom luksusowego charakteru. Możesz ich użyć zarówno na klasycznych, jak i hybrydowych lakierach. Całość wykończ kremem lub oliwką o intensywnym, orientalnym zapachu, aby jeszcze mocniej podkreślić styl oud.

fot. Jak zrobić oud nails w domu/Adobe Stock, Pixel-Shot

