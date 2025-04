Najmodniejszy kolor na paznokciach w 2021? Róż! I to nie byle jaki, bo tak zwany bubblegum pink czyli kolor gumy balonowej. Nie umiesz go sobie wyobrazić? Porównaj go do firmowego koloru lalki Barbie.

Reklama

Różowe paznokcie na wiosnę-lato 2021

Różowe paznokcie pojawiły się na wybiegach u Toma Forda i Fendi. Najczęściej w zestawieniu z innymi intensywnymi barwami - kobaltem, fioletem i szmaragdową zielenią.

Modne są zarówno te o mocno błyszczącym wykończeniu jak i matowym. Zamiast matowego różowego lakieru warto kupić matowy top coat - będziesz mogła każdy lakier zamienić w mat.

fot. ImaxTree/AgencjaFREE

Gdzie kupić lakier w kolorze bubblegum pink?

Lakiery w różowym kolorze ma w swojej ofercie większość marek kosmetycznych. Jeśli szukasz tego w najmodniejszym odcieniu szczególnie polecamy te:

lakier 260 Sally Hansen, cena 25 zł,

lakier 10 Wibo, cena 9 zł,

lakier 026 Sun Fun Daze Rimmel, cena 19 zł,

lakier 10 Fuchsia YSL, cena 125 zł.

Jeśli wolisz manicure hybrydowy, różowych lakierów szukaj w kolekcjach marek Neonail, Hi Hybrid i Semilac.

Różowe paznokcie - inspiracje z Instagrama

Instagram zalany jest zdjęciami z różowym manicure - w końcu w wiosenno-letnich trendach pojawiał się niemal co sezon. W 2021 roku zapomnij jednak o jego delikatnych, pastelowych wersjach - liczyć się będzie tylko bubblegum pink!

Wersja dla odważnych - intensywny różowy odcień połączony z błyszczącymi, srebrnymi naklejkami i dżetami.

Róż świetnie prezentuje się również w matowej wersji. Nie musisz malować nim wszystkich paznokci - niektóre z nich ozdób wzorzystymi naklejkami w biało-złotym kolorze.

Świetnym pomysłem jest również połączenie matowego lakieru z błyszczącym.

Paznokcie w kolorze bubblegum pink to doskonałe towarzystwo dla graficznych wzorów.

Reklama

Więcej o modnym manicure:

Ślubne paznokcie na 2021 rok

Domowa odżywka do paznokci

Jak dobrać kształt paznokci?