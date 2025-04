Olejek z drzewa herbacianego stosowany na paznokcie pomaga nie tylko zwalczyć grzybicę, ale również odżywić płytkę i sprawić, że odzyska zdrowie i blask. Olej wyróżnia się jasnożółtym kolorem i cytrusowym zapachem. Wykazuje właściwości przeciwbakteryjne, antyseptyczne i przeciwgrzybicze.

Reklama

Olejek z drzewa herbacianego kupisz w każdej aptece. Kosztuje od kilku do kilkunastu złotych w zależności od pojemności opakowania. Zawsze sprzedawany jest w szklanej, ciemnej butelce.

Działanie olejku herbacianego na paznokcie

Olejek z drzewa herbacianego jest naturalnym środkiem dezynfekującym i wykazuje silne działanie przeciwgrzybiczne. Grzybica paznokci najczęściej objawia się zażółceniem płytki paznokci, jej rozwarstwianiem i kruszeniem. Ta dermatologiczna dolegliwość jest uleczalna i olejek z drzewa herbacianego to jeden z najlepszych domowych sposobów na grzybicę paznokci.

Jak stosować olejek herbaciany na paznokcie?

Przed nałożeniem olejku z drzewa herbacianego, płytki paznokci trzeba przygotować. Zacznij od usunięcia wszystkich preparatów, które do tej pory nakładałaś. Opiłuj delikatnie paznokcie i umyj ręce wodą z mydłem.

Zmocz wacik kosmetyczny pod bieżącą wodą i nałóż na niego 2-3 krople oleju. Przetrzyj nim paznokcie i całość wmasuj aż do wchłonięcia (możesz wykorzystać do tego starą szczoteczkę do zębów, której włosie rozprowadzi olejek po wszystkich newralgicznych miejscach).

Możesz również urządzić kąpiel wodną dla dłoni lub stóp, jeśli grzybica zdążyła pojawić na więcej niż jednym czy dwóch paznokciach. Do miski z wodą nalej kilka kropli oleju i zanurz w niej na 20 minut dłonie lub stopy.

Olejek z drzewa herbacianego możesz również dodawać do innych leków, przeznaczonych do zwalczania grzybicy, przed dodaniem należy go jednak rozcieńczyć.

We wszystkich tych sposobach na stosowanie olejku herbacianego na paznokcie, aplikację powtarzaj dwa razy dziennie - rano i wieczorem. Taką kurację stosuj najlepiej przez 2-3 tygodnie.

Olejek z drzewa herbacianego na paznokcie - przeciwwskazania

Stosowanie oleju herbacianego na paznokcie (i na skórę twarzy i ciała) nie jest zalecane dla dzieci poniżej 6 roku życia oraz dla kobiet w ciąży i karmiących.

Reklama

Więcej o pielęgnacji paznokci:

Jak dbać o paznokcie po hybrydzie?

Sposoby na rozdwajające się paznokcie