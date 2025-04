Odżywki do paznokci to absolutny must have w pielęgnacji dłoni. Nadeszły takie czasy, w którym praktycznie żadna stylizacja nie może obejść się bez świetnie wyglądających paznokci. Projektanci co sezon lansują nowe kolekcje lakierów, a kosmetyczne salony prześcigają się w tworzeniu nowych wzorów i metod stylizacji, których później zazdrościmy gwiazdom i blogerkom. Oczywiste jest to, że bez odpowiedniej pielęgnacji żadne paznokcie długo nie wytrzymają takiej ilości zabiegów. Uratować je może tylko regularne stosowanie odżywki.

Na rynku znajdziecie różne rodzaje odżywek do paznokci - nawilżające, wzmacniające, wybielające, odżywiające. Niektóre z nich zawierają w swoim składzie witaminę E lub B5, inne magnez i mangan, jeszcze inne olejek arganowy. W naszej galerii znajdziecie najlepsze według nas odżywki do paznokci. Przekonamy Was, że wcale nie musicie wydawać na nie majątku - ich ceny zaczynają się od 11 zł.

W naszej galerii znajdziecie przegląd odżywek do paznokci: