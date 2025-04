Są takie momenty w roku, w których moje paznokcie wyglądają tragicznie. Nie udało mi się jeszcze odgadnąć, co tak źle na nie wpływa. Być może tak już mam i tyle. Mimo, że zawsze odkąd pamiętam, mam pomalowane paznokcie, to bardzo o nie dbam. Nigdy nie nakładam lakieru bez bazy, stosuję odżywki, suplementuję się witaminą D, A i E, a mimo tego, przychodzi taki okres, że stają cienkie i bardzo się rozdwajają. Wtedy działa na nie tylko jedna rzecz - odżywka Herome.

Odżywka do paznokci Herome - kilka słów wstępu

Kilka lat temu poleciła mi ją przyjaciółka. Po dwóch tygodniach regularnego jej stosowania moje paznokcie były piękne i zdrowe. Od tamtej pory sięgam po nią regularnie przynajmniej raz w roku, właśnie w tych gorszych momentach.

Odżywka do paznokci Herome - zapewnienia producenta

Odżywka do paznokci Herome Extra Strong została stworzona, aby wyleczyć i wzmocnić słabe, szybko pękające i rozdwajające się paznokcie. Kurację preparatem przeprowadza się dwa razy w roku, według zaleceń producenta. Po dwutygodniowej kuracji lakier można stosować maksymalnie 2 razy w tygodniu, jako preparat podkładowy lub zamykający. Producent zaleca nakładanie lakieru na noc, tak aby mógł działać bez zakłóceń. Preparatu nie wolno używać bezpośrednio po zdjęciu sztucznych paznokci. Odżywka zawiera dopuszczalną normami ilość formaldehydu.

Odżywka do paznokci Herome - opinia

Producent spełnia swoje obietnice w 100%. Po dwóch tygodniach paznokcie wyglądają zupełnie inaczej, przestały się rozdwajać, stały się mocniejsze i bardziej błyszczące. Opakowanie spokojnie starcza na 3 takie kuracje. Zaletą jest również to, że odżywka odrobinę rozjaśnia paznokcie, przez co wyglądają jeszcze lepiej.

Odżywka do paznokci Herome - cena

Odżywka kosztuje 35 zł. Jeśli starcza na 3 kuracje, to jedna kosztuje trochę ponad 11 złotych. Moim zdaniem to dobra cena za tę jakość. Nie spotkałam się nigdy z lepszą odżywką do paznokci, więc tak naprawdę jestem w stanie zapłacić za nią każdą cenę. Jest tego warta.

