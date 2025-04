Różowy french na paznokciach to współczesna wariacja klasycznego manicure, która zdobywa serca kobiet na całym świecie. Łącząc delikatność różu z elegancją tradycyjnego french manicure, ten styl to idealne połączenie subtelności i wyrafinowania. Niezależnie od okazji, różowy french dodaje uroku i świeżości, stanowiąc doskonały wybór zarówno na co dzień, jak i na specjalne wydarzenia.

Klasyczny french manicure nigdy nie wychodzi z mody, a sezonowo dodaje się mu odrobinę koloru. Jesienią popularny jest french brązowy, pomarańczowy lub czarny, zimą świetnie sprawdzą się brokatowe odcienie niebieskiego, natomiast wiosną i latem królują pastele, neony, brokaty i wszystko, na co tylko mach ochotę.

Kolorowy french możesz wykonać hybrydą, paint gelem albo specjalną pastą do zdobień. Możesz wykorzystać także lakiery do stempli, jeśli wiesz, jak ich używać i pracujesz dość szybko (te lakiery zastygają same).

fot. Różowy french manicure/iStock by Getty Images, Bogdan Kovenkin

Różowy french na paznokciach możesz wykonać na każdej długości. Na krótszych kształtach wykonaj subtelną, cienką końcówkę, a na długich migdałach, balerinach czy kwadratach możesz poszaleć. Ogólna zasada jest taka, że maksymalna szerokość frencha nie może przekraczać jednej trzeciej długości całego paznokcia, ale nie dotyczy to krótkich kształtów.

Jeśli stylizacja paznokci to twoja pasja i chętnie eksperymentujesz, możesz spróbować także wykonać różowy french konstrukcyjny. Do jego zrobienia sprawdzą się hybrydy, ale także kryjące żele budujące, np. w typie galaretki. Możesz także sięgnąć po akrylożel dobrej jakości - te gorsze mogą zostawiać nieestetyczne "bąbelki". Dobre akrylożele dostaniesz np. w ofercie Saute Nails (do kompletu z ich płynem do rozprowadzania masy), Indigo oraz Elarto.

fot. Różowy french konstrukcyjny z drobiną/Adobe Stock, ASU

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie frencha lakierem hybrydowym, musisz postawić na dobrze napigmentowane produkty, które doskonale kryją już przy pierwszej warstwie. Jeśli będziesz dokładać koloru, stworzy się niepotrzebne grubość, która potem będzie widoczna i nieestetyczna.

Frencha maluj cienkim pędzelkiem, pamiętając o tym, aby dość mocno wyciągnąć wąsy. Jeśli stworzysz tylko pasek, od boku french nie będzie wyglądał dobrze.

fot. Lakiery do różowego frencha: 1. Saute Nails kolory S271 Miss Spring i S143 Pinkoholic, cena 36 zł | 2. Moyci kolory 009 Blushy Pink i 021 Pink Fairy, cena 34, 99 zł | 3. Boska Nails kolory 319 Pink Pine i 346 Anna Maria, cena ok. 20 zł | 4. Yoshi kolory 815 New Me i 226 Be Like Bar Be, cena ok. 20 zł | 5. Clavier Pro kolory 30 i 34, cena 19,99 zł/mat. prasowe

